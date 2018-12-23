2018'in Tüm Dünyaya Damgasını Vurmuş Olayları

1 Zombie'ye Veda! Zombie, Linger, Animal Instincts, Promises gibi şarkılarıyla 90’lara damgasını vuran İrlandalı Rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’riordan 15 Ocak 2018'de 46 yaşındayken Londra’da bir otelde ölü bulundu. Dolores'in alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği açıklandı.

2 Fatih Akın, Altın Küre'yi Kazandı! Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre'de Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, In The Fade isimli filmiyle 75. Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film" ödülünü kazandı.

3 İzlanda'dan Tüm Dünyaya Örnek Olacak Yasak! 2018'in en umut veren olaylarından biri İzlanda'da yaşandı. İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğini tamamen ortadan kaldıran İzlanda'da artık iş yerlerinde erkeklere kadınlardan fazla maaş verilmesi yasak.



4 İngiltere Yalnızların Sesini Duydu İngiltere'de ilginç bir olay gerçekleşerek, yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kuruldu.



5 Bilim Kurgu'nun Annesi Hayata Veda Etti Mülksüzler, Karanlığın Sol Eli ve Yerdeniz Büyücüsü gibi efsanevi kitaplara imza atan Amerikalı bilim kurgu ve fantezi yazarı Ursula Le Guin, 88 yaşında hayata veda etti.



6 Elon Musk'tan İlk! Elon Musk'un kurucusu olduğu Amerikalı Uzay Taşımacılığı yapan SpaceX, dünyanın en güçlü roketini uzaya fırlattı.

7 Dünyanın En Zengini Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Oldu Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde 112 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

8 Kylie Jenner Attığı Tweet ile Snapchat'e 1,3 Milyar Dolar Kaybettirdi Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi Kylie Jenner, attığı "Yani artık kimse Snapchat açmıyor mu? Yoksa sadece ben mi öyle yapıyorum? Bu çok üzücü"

Tweetiyle Snapchat'e 1,3 milyar dolar kaybettirdi.



9 Roma'ya 6 Yıl Sonra Kar Yağdı İtalya'nın başkenti Roma'ya 2012'den sonra ilk kez 2018 yılında kar yağdı. Yıllar sonra gelen kar sonrasında okullar tatil edilirken, kentteki yolları temizlemek için ordu görevlendirildi.



10 PAOK'un Sahibi Silahla Sahaya Girerek Hakemi Tehdit Etti Yunanistan'ın takımı PAOK'un sahibi ve başkanı Ivan Savvidis AEK ile oynanan maçta, silahla sahaya girerek hakemi tehdit etti. Bunun üzerine Yunanistan'da ligler süresiz ertelendi.

11 İsviçre'de Kıskandıran Olay İsviçre'de tüm dünyayı kıskandıracak bir olay yaşandı. İsviçre Federal Meclisinin üst kanadı Eyaletler Meclisi "gündem yokluğu" nedeniyle açılmadı.



12 İngiliz Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti Dünyanın en başarılı fizikçilerinden biri olan İngiliz evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking hayatını kaybetti. 21 yaşında tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanan Hawking'in bu yüzden öldüğü düşünülüyor.



13 Ünlü Hacker Evinde Ölü Bulundu New York Times, Microsoft ve Yahoo gibi erişilmez denilen sistemlere sızan 37 yaşındaki ünlü hacker Adrian Lamo elinde ölü bulundu. Lamo, ABD ordusunun gizli bilgilerini çalmakla suçlanıyordu.



14 Ünlü Youtuber, YouTube'a Silahlı Saldırı Düzenledi Azeri kökenli İran vatandaşı YouTuber Nasim Najafi Aghdam, YouTube'un Kaliforniya eyaletindeki ana binasına silahlı saldırıda bulundu. Aghdam, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.



15 Mark Zuckerberg 87 Milyon Kullanıcının Verilerini Sızdırmış! Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 87 milyon kullanıcının verilerini İngiltere merkezli Cambridge Analytica şirketi ile paylaştığını itiraf etti. İfade veren Zuckerberg özür diledi.

16 Protestolara Kayıtsız Kalamayan Sarkisyan İstifa Etti Ermenistan'da yaşanan protestolardan sonra Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan "Sokaklardan gelen talebi yerine getiriyorum" açıklamasını yaparak görevinden istifa etti.



17 İki Lider Nihayet El Sıkıştı! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in iki ülke sınırında bulunan Barış Evi'nde bir araya geldi.

18 Akılalmaz Kazadan Sadece 3 Kişi Kurtuldu! Küba'nın başkenti Havana'dan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. 104 yolcu ve 9 mürettebat ile havalanan uçaktan sadece 3 kişi kurtulabildi.



19 İrlanda'da Kürtaj Yasağı Kaldırıldı İrlanda'da kürtaj yasağıyla ilgili karar için referanduma gidildi. Referandum sonucunda İrlanda'da kürtaj yasağı kaldırıldı.



20 İspanya'da Sosyalistler Yeniden İktidarda! İspanya'da başbakan güven oyuyla görevini kaybederken yeni başbakan Pedro Sánchez oldu. Bu gelişmeyle İspanya hükümet koltuğuna, yeniden sosyalistler oturmuş oldu.



21 Yunanistan'daki Yangında Onlarca Kişi Can Verdi Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında günlerce devam eden yangında onlarca insan ve çok sayıda hayvan hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesiyle ortaya çıkan manzara ise küle dönmüş ormanlardı.



22 Piyasa Değeri 1 Trilyonu Aşan İlk Şirket: Apple Teknoloji konusunda tüm dünyayı etkisi altına almış Apple, piyasa değeri 1 trilyon dolar olan ilk şirket oldu.



23 Son 70 Yılda 300’den Fazla Çocuk Kilise’de Cinsel İstismara Uğramış ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, son 70 yılda 300’den fazla çocuğun Katolik rahiplerin istismarına uğradığı açıklandı. Eyaletin başsavcısı, Kiliseyi olaydan sorumlu tutarak, cinsel istismarları örtbas etmekle suçladı.



24 Soul'un Kraliçesi Aretha Franklin Hayata Veda Etti 18 Grammy ödülü kazanan Soul'un Kraliçesi Amerikalı Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti.



25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Anlaşmaya Vardı Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, silahlardan arındırılmış bölge tesis edilmesi için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

26 Endonezya'daki Felaketlerde Bine Yakın İnsan Hayatını Kaybetti Adalar ülkesi Endonezya'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami meydana geldi. Binin üzerinde insan hayatını kaybederken, ülkenin sokakları yürünmez hale geldi.



27 1,4 Milyon Dolarlık Eser, Kendini İmha Etti Kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'ın 1,4 milyon dolara satılan Kırmızı Balonlu Kız isimli eseri, satılmasının ardından kendini imha etti.

28 Kanada'da Esrar Yasallaştı Kanada'da keyif amaçlı kullanılan esrar yasallaştı. Kanada, Uruguay'ın ardından keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci ülke oldu.



29 Sinead O'Connor Müslüman Oldu İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, Müslüman olduğunu açıkladı. O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

30 Kahramanların Kahramanı Hayatını Kaybetti Spider Man, Iron Man, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Marvel gibi dünyaca ünlü çizgi kahramanlarının yaratıcısı Stan Lee, 95 yaşında aramızdan ayrıldı.



31 NATO'nun İlk Kadın Genelkurmay Başkanı Alenca Ermenc Oldu Slovenya'da Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Alenca Ermenc'i getirildi. Böylece Ermenc, bir NATO ülkesinde bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

