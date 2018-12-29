2019'da Köklü Değişikliklerin Olacağı 5 Alan
1 saat önce
2019 yılı Türkiye'ye bazı değişiklikler getiren bir yıl olacak. Plastik poşetlerden sigara paketlerine 2019 yılında gerçekleşecek değişikler...
1
İşte 2019 Yılında Uygulanacak 5 Değişiklik...
2
2019 yılında plastik poşetler ücretli olacak!
4
Sarı taksilerden sonra minibüs, taksi dolmuş ve servislerde de plakalar taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına da yazılacak.
5
Adil Kullanım Kotası(AKK) kalkıyor.
6
2019 yılında sigara paketlerinde markaların logosu artık olmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:56
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