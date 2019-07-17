Son Dakika Haberleri: 2019 yılına damga vuracak bikini trendi: Koli bandı!
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2019 yılına damga vuracak bikini trendi: Koli bandı!

4 saat önce

Yaz aylarında sahilleri renklendiren bikini ve mayolara her geçen yıl yeni bir trend katılıyor. 2019 yılının yeni modası ise Black Tape Project. Elektrik bandından, renkli bantlara birçok çeşidiyle bundan sonraki süreçte sahillerde sıkça karşılaşacağımız yeni akımı başlatan bir fotoğraf sanatçısı.

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Miami'de doğup büyüyen Kübalı bir fotoğraf sanatçısı, Miamai Swim haftasında Black Tape Project etkinliği çerçevesinde mankenlerin vücutlarının bazı bölgelerine renkli bantlarla yaptığı tasarımı şuana kadar ki en cüretkar tasarım oldu.
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İlginç bikiniler kolu bandı şeridinden üretiliyor. Bir çok bikini trendi çabuk utulurken yeni çıkan koli bandı bikini trendi ise kısa sürede unutulacak gibi görünmüyor.
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Modeller sadece siyah banttan yapılan bikinileri taşımadılar, ayrıca bronz renkte yapılan bikini görünümlü bantları da kullandılar.
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İşte, yeni trend olmaya aday ''Kara Bant Projesi'...
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:22 
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