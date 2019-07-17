2019 yılına damga vuracak bikini trendi: Koli bandı!

1 Miami'de doğup büyüyen Kübalı bir fotoğraf sanatçısı, Miamai Swim haftasında Black Tape Project etkinliği çerçevesinde mankenlerin vücutlarının bazı bölgelerine renkli bantlarla yaptığı tasarımı şuana kadar ki en cüretkar tasarım oldu.



2 İlginç bikiniler kolu bandı şeridinden üretiliyor. Bir çok bikini trendi çabuk utulurken yeni çıkan koli bandı bikini trendi ise kısa sürede unutulacak gibi görünmüyor.

3 Modeller sadece siyah banttan yapılan bikinileri taşımadılar, ayrıca bronz renkte yapılan bikini görünümlü bantları da kullandılar.

4 İşte, yeni trend olmaya aday ''Kara Bant Projesi'...

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