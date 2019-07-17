Son Dakika Haberleri: 2019 YKS sonuçları açıklandı, Twitter yıkıldı!
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2019 YKS sonuçları açıklandı, Twitter yıkıldı!

8 saat önce

ÖSYM tarafından yapılan 2019 YKS sınavı 15-16 Haziran tarihlerinde TYT - AYT olmak üzere 2 oturumda yapıldı ve bugün itibariyle sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden sonuçlarını öğrenen öğrenciler, Twitter üzerinden mizahı yoğun tweetleriyle sonuçlara resmen isyan etti.

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Üniversiteye yerleşmek için ter döken binlerce öğrenci 15-16 Haziran'da emeklerinin karşılığını almak için 2 oturumda gerçekleşen YKS sınavına girdi. ÖSYM ise, 18 Temmuz'da açıklanması beklenen 2019 YKS sonuçlarını 17 Temmuz'da açıkladı. Öğrenciler YKS sonuçlarını Twitter üzerinden birbirinden yaratıcı tweet'lerle değerlendirdi.
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23-29 Temmuz'da tercihlerin yapılması beklenen YKS sonuçlarının açıklandığını, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Twitter'da duyurmasıyla başlayan serüvenin sonunda günün konusu ÖSYM oldu.
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Ünlü fast food zincirleri Burger King ile MC Donalds da YKS mağdurlarının mizahının yapı taşlarından oldu.İşte, üniversiteye yerleşme hayaliyle bu yola baş koymuş ancak sonuçlarla karşılaşınca ideallerinde ufakta olsa değişikliğe giden kafası karışık öğrencilerin ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarına tepkileri...
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Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in tweet'ine gelen tepkiler de 17 Temmuz'da unutulmayanlar arasında olacak gibi duruyor.
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:29 
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YORUMLAR (8)
  • Medusa: orada çalışıp evine ocağına cebine para giriyorsa o onun mesleğidir. herhalde size göre sadece doktorluk polislik öğretmenlik bir meslek ? kasiyerlik market görevlisi olmak birer meslek değil ! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Medusa: orada çalışıp evine ocağına cebine para giriyorsa o onun mesleğidir. herhalde size göre sadece doktorluk polislik öğretmenlik bir meslek ? kasiyerlik market görevlisi olmak birer meslek değil ! 0 0 Yayından Kaldır
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