2030 Yılından Geldiğini İddia Etmişti, Kehanetleri Bir Bir Gerçekleşiyor

1 Noah, 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını söylemişti. Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı.

2 Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da dikkatleri tekrar zaman yolcusuna çevirdi.

3 Noah'ın kehanetleri şöyle: Noah'ın iddialarına göre İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

4 Noah, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını duyuran İngiltere'nin 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacağını öne sürdü. İngiltere'nin gelecekte kurulan Avrupa Süper Devleti'nin bir parçası olacağını söyledi.

5 Noah, Avrupa Süper Devleti'ni, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu tek bir devlet olarak niteledi. Buna göre 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturacak.

6 Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak. Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.

7 Noah'ın bir diğer iddiası ise küresel ısınma ile ilgili. Noah'a göre küresel ısınma sebebiyle en büyük zararı görecek ülkelerden birisi İngiltere olacak.

8 İngilizler ayrıca yakın gelecekte özel bir çip kullanmaya başlayacak ve bu çip beyin fonksiyonlarını artıracak.

9 İnsan benliğinin bilgisayara aktarılabileceğini ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımlarının atılmış olacağını öne sürüyor. Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

10 Noah'a göre 2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek. İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını gösteriyor. Bunun ardından Noah yeni iddialarını net tarih vererek anlatıyor.

11 Noah'ın iddialarına göre Ocak 2019'da dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacak. Şubat 2019'da ABD'nin özellikle batısında aşırı kar yağışları görülecek. Noah'a göre bu bölgelerde görülecek olan yağışlar bugüne kadar görülmüş en ağır kar yağışları olarak tarihe geçecek.

12 Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedilecek.

13 Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

14 Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.





15 3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

16 Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

17 Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

18 Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.