21 Yaşındaki Güzel Yıldız Kendi Servetini Yaptı! Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu

1 Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.

2 Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu.

3 Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir" ifadelerini kullandı

4 Ünlü Kardashian'ların üvey kardeşi olan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

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