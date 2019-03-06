Son Dakika Haberleri: 21 Yaşındaki Güzel Yıldız Kendi Servetini Yaptı! Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu

21 Yaşındaki Güzel Yıldız Kendi Servetini Yaptı! Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu

35 dakika önce

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 1 milyar dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, 'dünyanın en genç milyarderi' unvanının sahibi oldu.

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Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu.
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Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir" ifadelerini kullandı
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Ünlü Kardashian'ların üvey kardeşi olan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.
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»      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:48 

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