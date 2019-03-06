21 Yaşındaki Güzel Yıldız Kendi Servetini Yaptı! Dünyanın En Genç Milyarderi Oldu
35 dakika önce
21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 1 milyar dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, 'dünyanın en genç milyarderi' unvanının sahibi oldu.
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Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.
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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu.
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Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir" ifadelerini kullandı
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Ünlü Kardashian'ların üvey kardeşi olan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:48
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