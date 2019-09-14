24 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!
47 dakika önce
ABD'nin Arizona eyaletinde ortaokulda görevli 24 yaşındaki asistan öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girip çıplak fotoğraf ve video göndermekle suçlanıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bulunan Cennet Vadisi'nde Greenway Ortaokulunda yardımcı öğretmen olarak görev yapan Christmas White, kandırarak cinsel ilişkiye girdiği öğrencisini kendisine aşık etti.
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Genç kadın, öğrenciden cinsel yönden faydalandıktan sonra çıplak video ve fotoğraflarını çocuğa gönderdi.
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Çocuğun telefonunda görüntüler bulundu
Bir ihbarın ardından harekete geçen polis, öğretmeni ve öğrenciyi sorguladı. Çocuğun telefonunda öğretmenin gönderdiği cinsel içerikli çıplak video ve fotoğrafları bulan polis, kadın öğretmeni gözaltına aldı.
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Çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen öğretmenin çocukla daha önce cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Öğretmen cinsel ilişki iddiasını reddederken, çocuğa fotoğraf ve video gönderdiğini kabul etti.
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Tüm kontrollerden geçti
Okul yönetimi, sapık öğretmenin işe alınmadan önce tüm kontrollerinin yapıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin her türlü güvenliği bizim için ön planda. Bu vakada da yapmamız gereken tüm kontrol ve araştırmaları yaptık. Böyle bir durum yaşandığı için çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.
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14.9.2019 12:53:55. #1.11#
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