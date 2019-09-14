24 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!

Çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen öğretmenin çocukla daha önce cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Öğretmen cinsel ilişki iddiasını reddederken, çocuğa fotoğraf ve video gönderdiğini kabul etti.

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Tüm kontrollerden geçti

Okul yönetimi, sapık öğretmenin işe alınmadan önce tüm kontrollerinin yapıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin her türlü güvenliği bizim için ön planda. Bu vakada da yapmamız gereken tüm kontrol ve araştırmaları yaptık. Böyle bir durum yaşandığı için çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.