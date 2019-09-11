23 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!

İkili, önceleri Snapchat'te cinsel içerikli konuşmalar yapmaya başladı, daha sonra ise kadın öğretmen, öğrencisine çıplak görüntülerini gönderdi. İlerleyen süreçte ise öğretmenin evinde cinsel ilişkiye girdiler.

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Skandalın ortaya çıkmasından sonra 15 yaşındaki öğrenci, okul yöneticileri ile yaptığı görüşmede, öğretmeni ile cinsel ilişkiye girdiğini inkar etse de, polise verdiği ifadede her şeyi anlattı. Öğrenci, 2018 yılının Ekim ve Aralık aylarında, öğretmeninin kendisine çıplak videolarını gönderdiğini ve sonralarda cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.