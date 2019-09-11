Son Dakika Haberleri: 23 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!
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23 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!

55 dakika önce

ABD'de bulunan bir lisede, 23 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Somerset lisesinde sağlık öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Talia Jo Warner'ın, 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
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İkili, önceleri Snapchat'te cinsel içerikli konuşmalar yapmaya başladı, daha sonra ise kadın öğretmen, öğrencisine çıplak görüntülerini gönderdi. İlerleyen süreçte ise öğretmenin evinde cinsel ilişkiye girdiler.
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Skandalın ortaya çıkmasından sonra 15 yaşındaki öğrenci, okul yöneticileri ile yaptığı görüşmede, öğretmeni ile cinsel ilişkiye girdiğini inkar etse de, polise verdiği ifadede her şeyi anlattı. Öğrenci, 2018 yılının Ekim ve Aralık aylarında, öğretmeninin kendisine çıplak videolarını gönderdiğini ve sonralarda cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.
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İlişkinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden öğretmen, mahkeme tarafından suçlu bulunursa 40 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası alacak.




Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:20 
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YORUMLAR (4)
  • #Susamam: Girsin Sizene Kardeşim Türkiyedeki Artistler Zenginler Kendilerinden 20 Yaş Küçük Kadınlarla Evleniyo Bu Pedofi Değilde ne Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • foxess: ikiside aynı sey kardeşim ancak fark var biri eğitmen etimci ve gelecek nesli emanet ettiğin zat oluyor sen kendi evladının bu sekilde bir olaya karışmasını istermisin İSTEMEZSSİN 0 0 Yayından Kaldır


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