230 binden fazla can aldı! Son 100 yılın en büyük depremleri

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8,6 | 28 Mart 2005 | Endonezya

Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nı, 2004'teki büyük depremin ardından 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem vurdu. 1.300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin oluşturduğu dev dalgalar, Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.



Depremin ve deprem sonrası meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olduğu maddi zararları, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile teminat altına alabilirsiniz.



