230 binden fazla can aldı! Son 100 yılın en büyük depremleri

1
9,5 | 22 Mayıs 1960 | Şili
“Büyük Şili Depremi”, tüm zamanların Richter ölçeğiyle ölçülmüş en büyük depremidir. Deprem neticesinde oluşan, yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Japonya ve Filipinler’e ulaştı. Deprem nedeniyle ölen insanların sayısının 2.000 kişiyi aştığı tahmin ediliyor. Şili’de 550 milyon dolarlık hasara neden olan depremin etkisiyle ülkenin güneyinde bulunan Puyehue Yanardağı, haftalarca aktif kaldı.
2
9,2 | 28 Mart 1964 | Alaska
Alaska'da 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, ölçülebilen en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, deniz tabanının 10 metre yükselmesiyle dev tsunami dalgaları oluşturdu. Deprem bu derece şiddete sahip olmasına rağmen, dünyanın en seyrek nüfuslu bölgelerinden biri olan Alaska’da yaşandığı için, yalnızca 128 kişi hayatını kaybetti. 300 milyon dolardan fazla hasar oluşturdu.
3
9,1 | 26 Aralık 2004 | Endonezya
Endonezya’nın Sumatra adasında 2004 yılında meydana gelen deprem ise yaklaşık 10 dakika sürerek dünyada kaydedilen en uzun deprem olarak kayıtlara geçti. Dünyanın 1 cm kadar titremesine ve Alaska’ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine sebep olan deprem, 14 ülkeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon insanın evsiz kaldığı deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.
4
9,1 | 26 Aralık 2004 | Endonezya
Endonezya'nın Sumatra adasında 2004 yılında meydana gelen deprem ise yaklaşık 10 dakika sürerek dünyada kaydedilen en uzun deprem olarak kayıtlara geçti. Dünyanın 1 cm kadar titremesine ve Alaska'ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine sebep olan deprem, 14 ülkeyi etkisi altına aldı. Yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon insanın evsiz kaldığı deprem, en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.
5
9,0 | 11 Mart 2011 | Japonya
Dünyada en fazla depreminin yaşandığı ülkelerden biri olan Japonya, 2011 yılında tarihindeki en büyük deprem ile karşılaştı. Japonya’nın Tohoku bölgesinde meydana gelen depremin tetiklediği güçlü tsunami dalgaları, 40,5 metreye kadar yükselerek kıyıdan içeriye doğru 10 kilometrelik alanda etkili oldu. Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen sızıntı ve Çernobil felaketinden bu yana görülen en büyük nükleer felakete yol açtı. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlandı.
6
4 Kasım 1952 | Rusya
Rusya’nın doğusunda 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak ölçüldü. Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı “Pasifik Ateş Çemberi” adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor. Yetkililere göre, 6.000 kişiden oluşan bölgede 2.336 kişi yaşamını yitirirken sarsıntılar Hawai adalarında dahi hissedildi.
7
8,8 | 31 Ocak 1906 | Ekvador
1906 yılında Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 8,8 büyüklüğündeki deprem, her iki ülkede binden fazla insanın can kaybına neden oldu. Depremin ardından oluşan tsunami, okyanusu geçerek Japonya'ya kadar ulaştı. Tsunaminin Pasifik Okyanusu'nu geçmesi yaklaşık olarak 12 saat sürdü.
8
8,7 | 4 Şubat 1965 | Alaska
Alaska'nın Rat Adaları açıklarında 1965'te 8,7 şiddetinde deprem kaydedildi. Deprem sonrasında oluşan zararın büyük çoğunluğu, meydana gelen tsunaminin etkisiyle gerçekleşti. Küçük çapta hasara yol açan depremde can kaybı yaşanmadı.
9
8,6 | 15 Ağustos 1950 | Tibet
Assam Depremi olarak bilinse de merkez üssünün Tibet olduğu düşünülen deprem, 1950 yılında 8,6 şiddetinde gerçekleşti. Karasal alanda meydana gelen ve 780 insanın hayatını kaybettiği bu doğal afetten Çin, Tibet ve Hindistan'da yer alan birçok şehir, semt ve kasaba etkilendi.
10
8,6 | 28 Mart 2005 | Endonezya
Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nı, 2004'teki büyük depremin ardından 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem vurdu. 1.300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin oluşturduğu dev dalgalar, Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.
Depremin ve deprem sonrası meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının neden olduğu maddi zararları, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile teminat altına alabilirsiniz.