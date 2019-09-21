2300 yılından gelen zaman yolcusundan bomba iddia! 300 yıl sonra bakın dünyayı kimler yönetecek

Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı. (Şehirleri havaya uçurmanın faydası, yeryüzünden yere taşınabilmeleri ve toprağa bağlı şehirlerden daha az kirlilik içerebilmeleridir.)
Gardner "Eğer bilgisayar, potansiyel olarak suçlu bulunma olasılığını kabul ederse suçlu geçici olarak çalışma kampına gönderilir. Normların kırılması o kadar şiddetliyse, bilgisayar onları topluma yeniden entegre olamayacağını kabul etmiş sayılırsa, suçlunun bilincinin bir bilgisayara yüklenecek ve hayatlarının geri kalanının bir tür sanal durumda yaşayarak" açıklamalarını yaptı.