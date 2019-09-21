2300 yılından gelen zaman yolcusundan bomba iddia! 300 yıl sonra bakın dünyayı kimler yönetecek

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Zaman makinesi nasıl?

Gardner, zaman yolcusu makinesinin 30 feet çapında "büyük bir küresel küre" olduğunu söyledi. Makinenin içine girdiğinde, bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, başlangıçta öldüğünü düşündü ve "Hiç bir şey hissetmedim" dedi.

Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı. (Şehirleri havaya uçurmanın faydası, yeryüzünden yere taşınabilmeleri ve toprağa bağlı şehirlerden daha az kirlilik içerebilmeleridir.)