Son Dakika Haberleri: 2300 yılından gelen zaman yolcusundan bomba iddia! 300 yıl sonra bakın dünyayı kimler yönetecek
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2300 yılından gelen zaman yolcusundan bomba iddia! 300 yıl sonra bakın dünyayı kimler yönetecek

1 saat önce

Sözde zaman yolcusu Gerald Gardner, 2300 yılından geldiğini söyleyerek 300 yıl sonrasıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu...

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Son günlerde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi açıklamalar yapıp kafaları bulandırıyor. İşte bunlardan en sonuncusu Gerald Garner...
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Gerald Gardner ismindeki sözde zaman yolcusu, APEX TV'ye yaptığı açıklamada yaklaşık 300 yıl ileriye yani 2300 yılına gittiğini söyledi ve zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç bilgiler verdi.
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Yolculuk için 2,3 milyon sterlin ödedi
Yolculuk için 2,3 milyon sterlin ödedi
Gardner, 1977'de İngiliz hükümeti için çalışmaya başladığını, 1988'de bir insan içine çekecek deneysel bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Yolculuğu için 2.3 milyon sterlin verildiğini söyleyen Gardner, daha sonra Los Angeles'da su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği 2300 yılına gönderildiğini söyledi.
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Zaman makinesi nasıl?
Zaman makinesi nasıl?
Gardner, zaman yolcusu makinesinin 30 feet çapında "büyük bir küresel küre" olduğunu söyledi. Makinenin içine girdiğinde, bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, başlangıçta öldüğünü düşündü ve "Hiç bir şey hissetmedim" dedi.

Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı. (Şehirleri havaya uçurmanın faydası, yeryüzünden yere taşınabilmeleri ve toprağa bağlı şehirlerden daha az kirlilik içerebilmeleridir.)

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2300 yılında şehirleri bilgisayar yönetiyor
2300 yılında şehirleri bilgisayar yönetiyor
Gardner, 2300 yılında şehirlerin güçlü bir bilgisayar tarafından yönetildiğini, kanunların olmadığı bir uygarlık olduğunu ve bilgisayarların insanları izleyebildiği bir rehber olduğunu söyledi.

Gardner "Eğer bilgisayar, potansiyel olarak suçlu bulunma olasılığını kabul ederse suçlu geçici olarak çalışma kampına gönderilir. Normların kırılması o kadar şiddetliyse, bilgisayar onları topluma yeniden entegre olamayacağını kabul etmiş sayılırsa, suçlunun bilincinin bir bilgisayara yüklenecek ve hayatlarının geri kalanının bir tür sanal durumda yaşayarak" açıklamalarını yaptı.

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Para ya da banka olmayacak!
Para ya da banka olmayacak!
Gardner 2300 yılı ile ilgili Para ya da banka yok ve gelecekte savaş olmadan yaşamak için güzel bir yer gibi görünüyor." dedi.
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Geri gönderildi!
Geri gönderildi!
24. yüzyılda üç yıl yaşadıktan sonra eve gönderilen Gardner, "Yapabilseydim daha uzun kalacaktım" diyerek ağlamaya başladı.

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Ayrıca Gardner, 24. yüzyıldan kalma eserleri olduğunu söyledi ancak bunları ikinci bir videoda göstereceğini söyledi. Yani sözde zaman yolculuğuna inanmamaya meyilli olanlar Gardner'ın hikayesinin kanıtı için bir süre beklemek zorunda kalacak.



Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:48 
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YORUMLAR (11)
  • sizofreni : 1977 de gitmis ing ler bunu dogrulasın ya da yalanlasın illaki biliyorlardır :) sahtekarlara inanacak hala insanlar var ya pes ... eskiden dedektif gibi gazeticiler vardı takip ederlerdi ortaya cıkarırlardı bu tür olayları ve sahtekarları . simdiki medyacılarda vucut ölculeri takip ediyor :)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Beni Yorma: Entresan:Ben Gecmise Gidiyorum.Deniz Doga Kirliliklerini Engelliyecegim.Ataom Bomasinin Yapilmasini Engelliyecegim.Aclik Ve Sefaletin Nedenlerini Bularak Gecmisde Daha İyi Gelecek Hazirliyacagim Dien Cikmiyor.Cözüm Gelecege Gitmek Degil,Cözüm Gecmise Gitmek Ve Birseyleri Degistirmek.Kisacasi At Yalani... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • UCKUN: Kardeşim Allah akıl fikir vermiş herkese. Eğer müslümansanız imanın şartınde ne diyor KADERE iman. Kader nedir kısaca karşımızda birden fazla seçenek ve yol vardır biz sadece seçeriz. Yollar ve seçeneklerin sonucu bellidir. AMma hayır Amma şer. Şimdi seçilmemiş kaderin geleceği olur mu? Ayrıca geleceği görebilmek gidip gelebilmek gibi bir icat gerçekten olacak olsaydı peygamber efendimiz bununla ilgili kesin bir müjde veya Kuranda bir iz olurdu! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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