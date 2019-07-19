Son Dakika Haberleri: 24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi
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24 yaşındaki güzel YouTuber, 61 yaşındaki kız arkadaşıyla evlendi

1 saat önce

24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, geçtiğimiz kış evlenme teklif ettiği 61 yaşındaki muhabir sevgilisi Eileen de Freest'le evlendi.

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Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, geçen sene eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı.
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Julia, öyle büyük bir aşka tutuldu ki Noel'den hemen önce Elieen'e evlenme teklif etti.
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Ailelerinin de desteğini alan iki kadın masallardaki gibi bir düğünle birlikteliklerini taçlandırdı.
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Tanıştıktan sonra kısa sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi. ve ekledi: Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.
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Çift, gelen tepkilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:49 
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