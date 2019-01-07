24 yaşındaki YouTube Yıldızı Julia Zelg, 61 Yaşındaki Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti
49 dakika önce
24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, Noel'den hemen önce 61 yaşındaki Eileen de Freest adlı kız arkadaşına teklif etti.
1
Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, Eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı.
2
Julia, Noel'den hemen önce Elieen'e evlenme teklifinde bulundu.
3
5 ay gibi kısa bir sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi. ve ekledi: Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.
4
GELİNLE KAYINVALİDE BULUŞTU
61 yaşındaki Amerikalı Eileen, Julia'nın diz çökmesinden sonra evet dedi. Çift, Noel'de Julia'nın ailesiyle tanışmak için Brezilya'ya gitti ve Eileen onu "gelecekteki kayınvalidem" olarak kabul etti. Ve şimdi çift, bu yıl daha sonra yapılması planlanan düğünlerine hazırlanıyor.
5
Çift, gelen tepkilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59
Diğer Galeriler
2. Dünya Savaşı'nın Ortasında Yanardağ Lavlarıyla Ekmek Kızarttılar!
76. Altın Küre Ödülleri'nin Sahipleri
Aşk Adası'nın Bebek Yüzlü Güzeli Tanınmaz Halde!
Milyoner'e Damga Vuran An: Seyirciye Güvendi, 600 Bin TL'den Oldu!