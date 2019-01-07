Son Dakika Haberleri: 24 yaşındaki YouTube Yıldızı Julia Zelg, 61 Yaşındaki Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

24 yaşındaki YouTube Yıldızı Julia Zelg, 61 Yaşındaki Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

49 dakika önce

24 yaşındaki YouTube yıldızı Julia Zelg, Noel'den hemen önce 61 yaşındaki Eileen de Freest adlı kız arkadaşına teklif etti.

1
Aslen Brezilya kökenli olan 24 yaşındaki YouTuber Julia, Eylül ayında Tinder'da buluşup tanıştığı 61 yaşındaki Eileen de Freest'le kız arkadaş olduğunu açıklamıştı.
2
Julia, Noel'den hemen önce Elieen'e evlenme teklifinde bulundu.
3
5 ay gibi kısa bir sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi. ve ekledi: Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.
4
GELİNLE KAYINVALİDE BULUŞTU
GELİNLE KAYINVALİDE BULUŞTU
61 yaşındaki Amerikalı Eileen, Julia'nın diz çökmesinden sonra evet dedi. Çift, Noel'de Julia'nın ailesiyle tanışmak için Brezilya'ya gitti ve Eileen onu "gelecekteki kayınvalidem" olarak kabul etti. Ve şimdi çift, bu yıl daha sonra yapılması planlanan düğünlerine hazırlanıyor.
5
Çift, gelen tepkilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

»      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (15)
Tüm yorumlar için tıklayınız


Diğer Galeriler

2. Dünya Savaşı'nın Ortasında Yanardağ Lavlarıyla Ekmek Kızarttılar! 76. Altın Küre Ödülleri'nin Sahipleri Aşk Adası'nın Bebek Yüzlü Güzeli Tanınmaz Halde! Milyoner'e Damga Vuran An: Seyirciye Güvendi, 600 Bin TL'den Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:48:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 yaşındaki YouTube Yıldızı Julia Zelg, 61 Yaşındaki Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]