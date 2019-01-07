24 yaşındaki YouTube Yıldızı Julia Zelg, 61 Yaşındaki Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

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5 ay gibi kısa bir sürede evlenme kararı alan çift, bunun hızlı bir karar olduğunu kabul ediyor ama Eileen 'hayatlarını pekiştirdiklerini' söyledi. ve ekledi: Biz sadece düşünmeden hareket etmiyoruz, her şey hakkında konuştuk. Birlikte yaşamanın çok iyi nedenleri var. Ve ikimiz de gerçekten çok mutluyuz.