3 bin doğumda bir görülüyor! Dişleriyle dünyaya geldi

1 Bazen yeni doğan bebekler dişli olarak dünyaya gelebilir. Bu ilk duyulduğunda bir çok kişiye tuhaf gelen bir durum olmakla birlikte nadir de olsa görülebilen normal bir durumdur. Yaklaşık 2000 – 3000 bebekten birinde görülen bu durumda, bebeğin doğumdan sonra bir ya da iki dişi olduğu görülür. İşte Defne bebek de onlardan biri...

2 'Rüyamda görmüştüm' 'Bebeğimin dişlerini görene kadar duruma inanamadım' diyen Özlem Yüceer, "Daha sonra gördüğümde ve beslenmeye başladığımda daha da fark ettim. Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Dişleri en kısa zamanda çektirip bebeğimiz normal hayatına devam edecek. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi. Benim için enteresan bir an oldu" ifadelerini kullandı.

3 'Dişli bebek dediklerinde inatçı zannettim' Dişlerin en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınacağını belirten baba Görkem Yüceer de "İlk duyduğumda çok şaşırdım. 'Dişli bebeğiniz oldu' dediklerinde inatçı demek istiyorlar zannettim. Defne bizim için özel bir bebekti. Doğumun etkisiyle daha da özelleşti. Şu an bize çok büyük bir zararı yok ama kendi sağlığı için en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınsın istiyoruz. Umarım süt dişlerine de zararı olmaz ve hayatı boyunca şanslı bir çocuk olur" diye konuştu.

4 3 bin doğumda bir görülüyor Doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır ise tıp dilinde 'natal diş' adı verilen doğum dişleri hakkında şu bilgileri verdi:

5 Natal dişler bebeğe zarar verebilir Aslında çok sık rastladığımız bir durum değil. Benim başıma ikinci defa geliyor. Dünya istatistiklerine baktığımızda 3 bin doğumda bir görülüyor. Bizim için Defne bebeğin dişli doğması bir sürpriz oldu. İşin özünde bu dişler bebek için ciddi problemler oluşturmaz ancak bunlar süt dişi formatında oluştuğu ve kemiği tutmadığı için sallanarak düşme ihtimali ve bebeğin bu dişi yutma riski söz konusudur. Bebeğin emme ve beslenmesinde problem yaratabilir. Koordinasyonu gelişmediğinden bebek dudağını ve dilini yaralayabilir. O nedenle dişlerin alınmasının uygun olduğunu düşünüyoruz."

6 'Dişleri yeniden çıkacak korkulacak bir durum yok' Bebeğin dişli doğmasında belirlenmiş kesin bir neden olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, "Bir problem yaratmadığından ve tekrardan dişler çıkacağından detaya inilmemiş. Defne bebeğin dişleri beklendiğinden daha sağlam. Biz dişleri takibe başladık ve yavaş yavaş sallanmaya ve kendini bırakmaya başladığı zaman dişler alınacak. Bebeğin damağı yumuşak olduğundan alınması daha kolay olacak. İlgili diş hekimleri bu çekimi yapacak. Zamanı geldiğinde süt dişleri çıkacak. Yani korkulacak bir durum yok" değerlendirmesinde bulundu.