Son Dakika Haberleri: 3 Yıl Önce Satın Aldığı Dolabın Sırrı, Temizlik Yaparken Ortaya Çıktı

3 Yıl Önce Satın Aldığı Dolabın Sırrı, Temizlik Yaparken Ortaya Çıktı

1 saat önce

Genç kadın, gri ve gümüş ağırlıklı odasına 2016 yılında, alternatif rengi olmadığı için mecburen satın aldığı dolabın sırrını temizlik yaparken fark etti.

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35 yaşındaki Kayleigh Greer, İngiltere'nin ev dekorasyon mağazası B & Q'da hayalindeki komidini buldu ama yatak odasına uyup uymayacağı konusunda emin olamadı. Görevlilere ürünün başka renginin olup olmadığını sordu ama sadece fotoğraftaki koyu gri renk olduğunu öğrendi.
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Kayleigh Greer, ne kadar sinirlense de; kocası Darren, "bu komidini kaçırmayalım alalım" dedi ve 2016 yılında, 150 pound ödeyerek satın aldılar.
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Evli ve 2 çocuk annesi Kayleigh Greer, üç yıl sonra büyük bir şok yaşadı.
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Üç çocuk annesi olan Kayleigh, stüdyoda derinlemesine temizlik yapıyordu, komidini silerken soyulduğunu gördü.
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İlk başta dolaba zarar verdiğini düşündü ama aslında mavi renk koruyucu bir filmdi. Kayleigh konuyla ilgili şunları söyledi: Her çekmecenin üzerinde, koruma için şeffaf bir koruyucu film olduğunu düşünürdüm. Dolabı temizlerken çekmeye başladım ve mavi film çıktığında şok oldum, çünkü dolaba zarar verdiğimi sanıyordum, ancak altta istediğim renk olduğunu ve harika göründüğünü keşfedene kadar yapmaya devam ettim.
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48 yaşındaki kocası Darren, karısının mavi filmle aşağıya indiğini görünce, 16 haftalık Felix, sekiz yaşındaki oğlu Taylor ile ilgileniyordu. Kayleigh'e ne yaptığını sordu. Kayleigh; Komidinde koruyucu film olduğunu ve onu çıkardığını, dolabın her zaman istedikleri renk olduğunu söyledi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:28 

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