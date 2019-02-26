300 Yıllık İsa Heykelinin Kalçasında Bulunan Gizli Not Şoke Etti

1 Kaligrafi ile özenle yazılmış olan ve 1777 yılına tarihlenen not, bir rahip tarafından İsa heykelinin kalça kısmına saklanmıştı.

2 Belge, o sırada Burgo de Osma katedralinin rahibi Joaquin Minguez tarafından imzalanmıştı ve restorasyon şirketi Da Vinci Restauro'nun işçileri tarafından ortaya çıkarıldı.

3 Bugün bu ahşap heykel, İspanya'nın kuzeyindeki Burgos eyaletindeki Sotillo de la Ribera köyünde Santa Agueda kilisesinde tutuluyor.

4 Yerel tarihçi Efren Arroyo keşif karşısında heyecanını saklamayarak; "Bu gerçekten inanılmaz, bu tür heykellerin içinde elle yazılmış gizli belgeleri bulmak benzersiz bir duygu." diyor.