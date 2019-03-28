Son Dakika Haberleri: 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Hangi Lider Nerede Oy Kullanacak?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Hangi Lider Nerede Oy Kullanacak?

2 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde hangi siyasi parti lideri, hangi sandıkta oy kullanacak? Gelin birlikte bakalım...

1
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
2
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım
AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da sandık başına gidecek.
3
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da sandık başına gidecek.
4
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki
'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.
5
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş
'Millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş ise Çankaya'daki Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.
6
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak..
7
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli
MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.
8
Meral Akşener
Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.
9
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak..
10
Mustafa Destici
Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak..
11
Sezai Temelli
Sezai Temelli
HDP eş başkanı Sezai Temelli, İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.
12
Pervin Buldan
Pervin Buldan
HDP eş başkanı Pervin Buldan İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.

»      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:39 

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