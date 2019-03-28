31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Hangi Lider Nerede Oy Kullanacak?

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Recep Tayyip Erdoğan
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
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Binali Yıldırım
AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da sandık başına gidecek.
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Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da sandık başına gidecek.
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Mehmet Özhaseki
'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.
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Mansur Yavaş
'Millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş ise Çankaya'daki Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.
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Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak..
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Devlet Bahçeli
MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.
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Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.
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Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak..
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Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak..
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Sezai Temelli
HDP eş başkanı Sezai Temelli, İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.
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Pervin Buldan
HDP eş başkanı Pervin Buldan İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.