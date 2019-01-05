320 Kiloluk Obez Gencin Dramı: Yemek Yiyerek Öleceğim

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"ODAMDA ÇIPLAK VAKİT GEÇİRİYORUM"

Georgia'da havanın çoğu zaman sıcak olduğunu ve bu nedenle kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen King, "Bu yüzden odamda çıplak olarak vakit geçiriyorum. Babam dışında görüştüğüm kimse olmadığı için de sorun olmuyor. Online oyunlarda ise beni görünüşümden dolayı yargılayan kimse yok. Orada olmak istediğim gibi biriyim" dedi. Yemek tutkusundan vazgeçemediğini ifade eden King'in sosyal medyada en çok konuşulan sözü ise, "Ölene kadar yemeye devam edeceğim" oldu.