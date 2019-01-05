320 Kiloluk Obez Gencin Dramı: Yemek Yiyerek Öleceğim
1 saat önce
ABD'de yayın hayatına başlayan 'Ağır Ailem' TV programı, 34 yaşındaki, 320 kiloluk Casey'in hayatı herkesi şaşırttı.
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KÜÇÜK YAŞTAN BERİ KİLO PROBLEMİ VARDI
ABD'nin yeni TV programı Ağır Ailem'in ilk bölümünde; küçük yaştan beri kilolarıyla başı dertte olan Casey'in hayatı işlendi.
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320 KİLOYA ULAŞTI
Şimdi 34 yaşında olan Casey King, yemek yeme hastalığından kurtulamadı ve 320 kiloya ulaştı. Küçüklüğünden itibaren kilo problemi olduğunu anlatan King, liseden mezun olduktan sonra kısa süre restoranlarda çalıştığını ancak hiçbirinde kalıcı olamadığını söyledi.
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UYANIR UYANMAZ PİZZA YİYOR!
İşsiz kalınca annesinin kendisini evden attığını belirten King, o günden sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Normal bir günde 12'den önce uyanmadığını anlatan King, "Uyandıktan sonra pizza, hamburger ya da benzer şeyler yiyorum. Yemekten sonra bilgisayar oyunları oynuyorum. Çok fazla aktivite yapmıyorum" diyor.
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King, evin banyosunda sıkıştığı için babasının yardımıyla dışarıda yıkanıyor.
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"ODAMDA ÇIPLAK VAKİT GEÇİRİYORUM"
Georgia'da havanın çoğu zaman sıcak olduğunu ve bu nedenle kıyafetlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen King, "Bu yüzden odamda çıplak olarak vakit geçiriyorum. Babam dışında görüştüğüm kimse olmadığı için de sorun olmuyor. Online oyunlarda ise beni görünüşümden dolayı yargılayan kimse yok. Orada olmak istediğim gibi biriyim" dedi. Yemek tutkusundan vazgeçemediğini ifade eden King'in sosyal medyada en çok konuşulan sözü ise, "Ölene kadar yemeye devam edeceğim" oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:10
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