Son Dakika Haberleri: 321 kiloyla yataktan bile kalkamıyordu, mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu
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321 kiloyla yataktan bile kalkamıyordu, mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu

8 saat önce

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Christina Phillips, 321 kilo ağırlığındaydı ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu. Doktorunun söylediği kiloya inen Christina, mide küçültme ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

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23 yaşındaki Christina, 321 kilo ağırlığında ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu.
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Hareket dahi edemeyen Christina'nın kilosu gün geçtikçe artıyor, artık doymak nedir bilmiyordu.
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Aşırı kilosu yüzünden intihar girişiminde bile bulunan Christina, çok zor günler geçirdi ve son çare olarak, Ağır Yaşamlar'daki tüm operasyonları uygulayan başarılı zayıflama uzmanı, Dr. Nowzara'ya başvurdu.
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Kilo verip, sağlığına kavuşmayı kafasına koyan genç kızın ameliyat olabilmesi için önce biraz kilo vermesi gerekiyordu.
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Nowzara'nın istediği kiloya inen Christina, mide küçültme ameliyatı oldu.
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Başarılı bir ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Christina, aşırı kilolu olan insanlara zayıflamaları konusunda ilham oluyor.
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İşte güzel Christiana'nın son hali...
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Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:43 
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