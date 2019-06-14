321 kiloyla yataktan bile kalkamıyordu, mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu

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23 yaşındaki Christina, 321 kilo ağırlığında ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu.
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Hareket dahi edemeyen Christina'nın kilosu gün geçtikçe artıyor, artık doymak nedir bilmiyordu.
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Aşırı kilosu yüzünden intihar girişiminde bile bulunan Christina, çok zor günler geçirdi ve son çare olarak, Ağır Yaşamlar'daki tüm operasyonları uygulayan başarılı zayıflama uzmanı, Dr. Nowzara'ya başvurdu.
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Kilo verip, sağlığına kavuşmayı kafasına koyan genç kızın ameliyat olabilmesi için önce biraz kilo vermesi gerekiyordu.
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Nowzara'nın istediği kiloya inen Christina, mide küçültme ameliyatı oldu.
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Başarılı bir ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Christina, aşırı kilolu olan insanlara zayıflamaları konusunda ilham oluyor.
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İşte güzel Christiana'nın son hali...