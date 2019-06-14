321 kiloyla yataktan bile kalkamıyordu, mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu

23 yaşındaki Christina, 321 kilo ağırlığında ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu.

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Aşırı kilosu yüzünden intihar girişiminde bile bulunan Christina, çok zor günler geçirdi ve son çare olarak, Ağır Yaşamlar'daki tüm operasyonları uygulayan başarılı zayıflama uzmanı, Dr. Nowzara'ya başvurdu.