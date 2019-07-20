35 yaşındaki kadının ne ile evleneceğini duyan şoke oluyor!

1 Cansız objelerle aşk yaşama trendinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez gelin bir avize olacak. 35 yaşındaki Amanda Liberty yakın bir zamanda avizeyle evlenmeyi planladığını açıkladı.

2 En büyük aşkının 'Lumiere' adını verdiği avize olduğunu söyleyen kadın daha önce de 'Özgürlük Heykeli' ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını söylüyor. Bu uzun mesafeli ilişki sırasında Whitaker olan soyadını Liberty (Özgürlük) olarak değiştirdi.

3 Amanda, 91 yıllık antika Lumiere'yi Almanya'dan 400 pounda (2 bin 820 TL) aldı.

4 Amanda, avizeye olan aşkını şu sözlerle dile getirdi: Lumiere'nin yakında karım olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onu ebay'da görür görmez vuruldum. Lumiere ile yatmak müthiş bir his.

5 Güzelliği nesnelerde buluyorum.Cansız objelerle ilişki yaşayan çoğu kişi objelerin onlarla konuştuğunu iddia eder ama bizim iletişimimiz öyle değil sessiz ve çok daha farklı.

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