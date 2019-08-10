36 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkisi skandal yarattı

1 Öğretmen ilk mahkemelerde suçlamaların tamamını reddetse de, daha sonra öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Bergen İlçesi Yüksek Mahkemesi savcıları, cinsel tacizin 2015 yılında Lyndhurst'deki evli öğretmenin evinde gerçekleştiğini söyledi.

2 Lauren Coyle-Mitchell, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD medyasında çıkan haberlere göre, diğer öğretmenler bir okul gezisi sırasında Coyle-Mitchell'in öğrencisiyle 'uygunsuz' etkileşimlerde olduğunu fark etti. Öğretmenler yaşananların ardından Coyle-Mitchell hakkında şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde öğretmenin kız öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi. Öğretmenin, öğrenci üzerinde baskı kurarak bu eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.

3 Coyle-Mitchell, öğrencisiyle ilişkisinin telefon mesajları ile başladığını ve sonrasının geldiğini söyleyerek, "Böyle olacağını bilemezdim. Çok üzgünüm, yaşadıklarıma karşı koyamadım" dedi.

4 Bir daha öğretmenlik yapamayacak! Coyle-Mitchell, cezasının yüzde 85'ini çekmesinin ardından şartlı tahliye olabilecek ancak bir daha öğretmenlik yapamayacak.