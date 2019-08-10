Son Dakika Haberleri: 36 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkisi skandal yarattı
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36 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkisi skandal yarattı

1 saat önce

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Lena Edwards Akademik Charter Okulu'nda yaşanan skandal ülke gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki, 2 çocuk annesi ilkokul öğretmeni Lauren Coyle-Mitchell'in, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel ilişki yaşaması tartışma konusu oldu.

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Öğretmen ilk mahkemelerde suçlamaların tamamını reddetse de, daha sonra öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. Bergen İlçesi Yüksek Mahkemesi savcıları, cinsel tacizin 2015 yılında Lyndhurst'deki evli öğretmenin evinde gerçekleştiğini söyledi.
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Lauren Coyle-Mitchell, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Lauren Coyle-Mitchell, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD medyasında çıkan haberlere göre, diğer öğretmenler bir okul gezisi sırasında Coyle-Mitchell'in öğrencisiyle 'uygunsuz' etkileşimlerde olduğunu fark etti. Öğretmenler yaşananların ardından Coyle-Mitchell hakkında şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde öğretmenin kız öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı tespit edildi. Öğretmenin, öğrenci üzerinde baskı kurarak bu eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.
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Coyle-Mitchell, öğrencisiyle ilişkisinin telefon mesajları ile başladığını ve sonrasının geldiğini söyleyerek, "Böyle olacağını bilemezdim. Çok üzgünüm, yaşadıklarıma karşı koyamadım" dedi.
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Bir daha öğretmenlik yapamayacak!
Bir daha öğretmenlik yapamayacak!
Coyle-Mitchell, cezasının yüzde 85'ini çekmesinin ardından şartlı tahliye olabilecek ancak bir daha öğretmenlik yapamayacak.
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Sapkın öğretmenin, Facebook hesabında yer alan eşi ve 2 çocuğuyla mutlu fotoğrafları ise vatandaşları çıldırttı.


Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:43 
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