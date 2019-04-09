4 Aydır Bacaklarını Tıraş Etmeyen Kıza Olay Tepki: Cinsel İlişki İstemiyorsan Söyle
34 dakika önce
Ana Calatayud Perez-Manglano dört aydır tıraş olmuyor. Gerekçesini ise tembel olmasına bağlıyor. Bu görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Manglano, ''belki tekrar epilasyona başlarım ancak, bu süre zarfında binlerce acımasız yorum aldım'' diyor.
1
İspanya Valensiya'da güzel sanatlar öğrencisi olan Ana Calatayud Perez-Manglano, Kasım ayından beri tıraş olmuyor.
2
Bacaklarının görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Ana, hem kendi cinslerinden hem de erkeklerden acımasız yorumlar aldığını söylüyor.
3
'Tıraş olmaktan ve toplumun beklentilerinden yoruldum, insanların ne dedikleri umurumda değil' diyen genç kıza erkek takipçilerinden gelen bazı yorumlar şöyle: ''Cinsel ilişki istemiyorsan söylemenin başka yolları da var. Bunu bize niye yapıyorsun? Böyle bir kızla sevgili olduğumu düşünemiyorum.''
4
Kadın takipçileri de genç kıza senden 'utanıyoruz' mesajları gönderirken, biri 'depresyonda mısın?' mesajıyla dikkat çekti. Çok az sayıda hemcinsi ise desteklediklerini söyleyen yorumlarda bulunarak cesaretlendiklerini ifade etti. Genç kadının videosunu 9 binden fazla kişi izledi.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:02
Diğer Galeriler
İstanbul Havalimanı'na Taksi Ne Kadar Yazıyor! İşte İlçe İlçe Ortalama Fiyatlar
Saman Nezlesi Geçsin Diye Çiğ Çiğ Böcek Yiyorlar!
Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı!
Daha 4 Yaşında Ama Paraya Para Demiyor! İngiltere'nin YouTube Yıldızı Seçildi