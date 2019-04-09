4 Aydır Bacaklarını Tıraş Etmeyen Kıza Olay Tepki: Cinsel İlişki İstemiyorsan Söyle

Bacaklarının görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Ana, hem kendi cinslerinden hem de erkeklerden acımasız yorumlar aldığını söylüyor.

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'Tıraş olmaktan ve toplumun beklentilerinden yoruldum, insanların ne dedikleri umurumda değil' diyen genç kıza erkek takipçilerinden gelen bazı yorumlar şöyle: ''Cinsel ilişki istemiyorsan söylemenin başka yolları da var. Bunu bize niye yapıyorsun? Böyle bir kızla sevgili olduğumu düşünemiyorum.''