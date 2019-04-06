Son Dakika Haberleri: 4 Bin Yıllık Mezar Canlı Yayında Açılacak

4 Bin Yıllık Mezar Canlı Yayında Açılacak

1 saat önce

En son bir kadına ait olan 3 bin yıllık lahiti açan Mısırlılar, yoğun ilgi üzerine bu sefer de 4 bin yıllık mezarın canlı yayında açılmasına karar verdi.

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Arap Baharı'ndan bu yana zayıflayan turizmini canlandırmak isteyen Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi
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En son bir kadına ait olan 3 bin yıllık mezarı dünya basınının tanıklığında açan Mısırlılar, yoğun ilgi üzerine şimdi de 4 bin yıllık mezarı canlı yayında açmaya karar verdi.
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Bilinen ilk firavunlardan birine ait düşünülen 4 bin yıllık lahidin açılışı 2 saat sürecek canlı yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.
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»      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:40 

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