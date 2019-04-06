4 Bin Yıllık Mezar Canlı Yayında Açılacak

Arap Baharı'ndan bu yana zayıflayan turizmini canlandırmak isteyen Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi

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En son bir kadına ait olan 3 bin yıllık mezarı dünya basınının tanıklığında açan Mısırlılar, yoğun ilgi üzerine şimdi de 4 bin yıllık mezarı canlı yayında açmaya karar verdi.