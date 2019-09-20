4 kilo hafifledi! Tüylerin altından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü
25 dakika önce
ABD'de, yıllarca bakıma hasret kalan 11 yaşındaki köpek, 4 kiloluk tüylerinden arındırıldıktan sonra bambaşka bir görüntüye kavuştu.
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ABD'nin Nebraska eyaletinde, sahibi öldükten sonra bakıma muhtaç kalan 11 yaşındaki Shih Tzu cinsi köpek, eve gelen temizlik görevlileri tarafından bulundu.
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Tüyleri nedeniyle görünmez hale köpek, en yakın hayvan barınağına götürüldü.
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Görevliler, birkaç yıl önce sahibi ölen 'Ellie Mae' isimli köpeği, 4 kiloluk tüylerinden arındırdı. Köpeğin 17 santim uzunluğuna ulaşmış tırnaklarını da kesen görevliler, tüylerden hareket edemediği için sağlığını kaybetmiş olan hayvana solunum cihazı taktı.
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Son haliyle bambaşka bir görüntüye kavuşan köpeğin, birkaç gün daha gecikilmesi halinde ölebileceği belirtildi.
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20.9.2019 08:54:51. #1.12#
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