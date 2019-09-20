Son Dakika Haberleri: 4 kilo hafifledi! Tüylerin altından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika Fotogaleri

4 kilo hafifledi! Tüylerin altından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü

25 dakika önce

ABD'de, yıllarca bakıma hasret kalan 11 yaşındaki köpek, 4 kiloluk tüylerinden arındırıldıktan sonra bambaşka bir görüntüye kavuştu.

1
ABD'nin Nebraska eyaletinde, sahibi öldükten sonra bakıma muhtaç kalan 11 yaşındaki Shih Tzu cinsi köpek, eve gelen temizlik görevlileri tarafından bulundu.
2
Tüyleri nedeniyle görünmez hale köpek, en yakın hayvan barınağına götürüldü.
3
Görevliler, birkaç yıl önce sahibi ölen 'Ellie Mae' isimli köpeği, 4 kiloluk tüylerinden arındırdı. Köpeğin 17 santim uzunluğuna ulaşmış tırnaklarını da kesen görevliler, tüylerden hareket edemediği için sağlığını kaybetmiş olan hayvana solunum cihazı taktı.
4
Son haliyle bambaşka bir görüntüye kavuşan köpeğin, birkaç gün daha gecikilmesi halinde ölebileceği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Diğer Galeriler

81 yaşındaki kadın, ATM'den parasını çalmaya çalışan genç kadına dersini verdi Bu bitkiyi koparanın başı derde giriyor! 60 bin lira cezası var Lotodan kazandığı tüm parayı estetiğe yatırmıştı, çıplak fotoğraflarıyla paraya para demiyor Aşk Adası'nın fenomen güzeli, sokak ortasında iç çamaşırlarıyla gezdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 08:54:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 kilo hafifledi! Tüylerin altından çıkan şey görenleri hayrete düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]