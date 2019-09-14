4 yaşında dünyanın en güzel kızı seçilmişti, bakın şimdi nasıl gözüküyor!
1 saat önce
Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, artık 18 yaşında...
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Véronika Loubry ve Patrick Blondeau çiftinin 5 Nisan 2001 tarihinde dünyaya gelen kızı Thylane Lena-Rose Blondeau, 4 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçildi. Aynı zamanda 4 yaşında mankenlik kariyerine Jean Paul Gaultier'in pistinde yürüyerek başladı.
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İlk fotoğraf çekimini 7 yaşında ünlü fotoğrafçı Dani Brubaker yapmıştı. 2017'nin En Güzel 100 Yüzü listesinde 2. sırada yer almıştı.
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Fransız model, şimdi 18 yaşında. Jean Paul Gaultier , Dolce & Gabbana ve Tommy Hilfiger gibi önemli markaların reklam yüzü.
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Çocuk model olarak tanınan güzelin şimdilerde kendine ait tekstil markası bile var.
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Bir yandan giyim firmasının koleksiyonu için çalışan bir yandan da modellik çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki Thylane Blondeau'nun Instagram'da 3,1milyon takipçisi var.
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14.9.2019 11:37:03. #1.11#
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