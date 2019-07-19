Son Dakika Haberleri: 40 yıldır saçını ne yıkıyor ne de kesiyor! Sebebi şoke edici
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40 yıldır saçını ne yıkıyor ne de kesiyor! Sebebi şoke edici

1 saat önce

2 gün saçınızı yıkamazsanız rahatsız mı oluyorsunuz? Sıkı durun çünkü haberimizin kahramanı 63 yaşındaki Sakal Dev Tuddu, saçını 40 yıldır ne yıkıyor ne de kesiyor...

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Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti'nin Munger semtinden 63 yaşındaki Sakal Dev Tuddu'nun saçı 1.8 metre. İnanması güç ama Tuddu, saçını 40 yıldır yıkamıyor.
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Dev Tuddu'nun iddiasına göre, 40 yıl önce rüyasında Tanrı ona seslendi ve bir daha asla saçlarını kesme ve yıkama dedi.
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Dev Tuddu'nun komşuları, onu kutsal bir adam olarak görüyor ve ona saygı duyuyor.
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Dev Tuddu, 31 yıl boyunca orman departmanında çalıştı ve şimdi eşi Rupiya, 6 çocuğu ve yedi torunu ile birlikte yaşıyor.
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Tuddu için, birçok kişi tanışmaya ve fotoğraf çekmeye geliyor.


Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:53 
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