40 yıldır saçını ne yıkıyor ne de kesiyor! Sebebi şoke edici

1 Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti'nin Munger semtinden 63 yaşındaki Sakal Dev Tuddu'nun saçı 1.8 metre. İnanması güç ama Tuddu, saçını 40 yıldır yıkamıyor.

2 Dev Tuddu'nun iddiasına göre, 40 yıl önce rüyasında Tanrı ona seslendi ve bir daha asla saçlarını kesme ve yıkama dedi.

3 Dev Tuddu'nun komşuları, onu kutsal bir adam olarak görüyor ve ona saygı duyuyor.



4 Dev Tuddu, 31 yıl boyunca orman departmanında çalıştı ve şimdi eşi Rupiya, 6 çocuğu ve yedi torunu ile birlikte yaşıyor.