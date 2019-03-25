Son Dakika Haberleri: 400 Metre Yükseklikten Aşağı Atlamıştı, Ortalama 250 Kilometre Hızla Asfalta Çakıldı

400 Metre Yükseklikten Aşağı Atlamıştı, Ortalama 250 Kilometre Hızla Asfalta Çakıldı

30 dakika önce

Bazen tek bir kare, tarih kitaplarının sayfalarca anlattığı şeyi bir anda özetler. Bu kareler de insanlık tarihinin başından geçenleri kısa, açık ve tek bir seferde anlatıyor. İşte sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan tarihin unutulmayan o fotoğrafları...

1
11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden kendini atan bir çalışan
11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden kendini atan bir çalışan
2
1980 yılında, Ugandalı bir çocuk ile yardım görevlisi, 1980
1980 yılında, Ugandalı bir çocuk ile yardım görevlisi, 1980
3
Che Guavera`nın cesedi ile poz veren Bolivya Yetkilileri, 1967
Che Guavera`nın cesedi ile poz veren Bolivya Yetkilileri, 1967
4
Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar (1895)
Mont Blancda mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar (1895)
5
Cumhuriyetçi askerin ölümü karşılayışı bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.
Cumhuriyetçi askerin ölümü karşılayışı bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.
6
1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı
1490lı yıllarda Kızılderili katliamı
7
Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar (1963)
Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatrazdan tahliye edilen son mahkumlar (1963)
8
Japonya`da meydana gelen tsunami ve ağlayan kadın, 2011
Japonya`da meydana gelen tsunami ve ağlayan kadın, 2011
9
Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd (1917)
Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd (1917)
10
Rus askeri, Çenenistan`da terk edilmiş bir piyanoyu çalarken,1994
Rus askeri, Çenenistan`da terk edilmiş bir piyanoyu çalarken,1994
11
Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi (1945)
Savaşta teslim olan Japonyanın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABDli esirlerin önünde eğilmesi (1945)
12
Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile (1961)
Bebeklerini Doğu Berlindeki anne babalarına gösteren aile (1961)
13
IRA mensubu kadınlar sokakta arama yapıyorlar (İrlanda/ 1972)
IRA mensubu kadınlar sokakta arama yapıyorlar (İrlanda/ 1972)
14
Otel sahibi, siyahi insanlar yüzerken havuza asit boşaltıyor (Kaliforniya, 1964)
Otel sahibi, siyahi insanlar yüzerken havuza asit boşaltıyor (Kaliforniya, 1964)
15
Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken (1898)
Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken (1898)
16
Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.
Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedynin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.
17
Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İranlı adam (19. yüzyılın sonları)
Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İranlı adam (19. yüzyılın sonları)

»      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:22 

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