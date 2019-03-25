400 Metre Yükseklikten Aşağı Atlamıştı, Ortalama 250 Kilometre Hızla Asfalta Çakıldı

1
11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden kendini atan bir çalışan
2
1980 yılında, Ugandalı bir çocuk ile yardım görevlisi, 1980
3
Che Guavera`nın cesedi ile poz veren Bolivya Yetkilileri, 1967
4
Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar (1895)
5
Cumhuriyetçi askerin ölümü karşılayışı bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.
6
1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı
7
Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar (1963)
8
Japonya`da meydana gelen tsunami ve ağlayan kadın, 2011
9
Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd (1917)
10
Rus askeri, Çenenistan`da terk edilmiş bir piyanoyu çalarken,1994
11
Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi (1945)
12
Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile (1961)
13
IRA mensubu kadınlar sokakta arama yapıyorlar (İrlanda/ 1972)
14
Otel sahibi, siyahi insanlar yüzerken havuza asit boşaltıyor (Kaliforniya, 1964)
15
Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken (1898)
16
Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.
17
Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İranlı adam (19. yüzyılın sonları)