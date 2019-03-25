400 Metre Yükseklikten Aşağı Atlamıştı, Ortalama 250 Kilometre Hızla Asfalta Çakıldı

Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İranlı adam (19. yüzyılın sonları)

Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi (1945)

Rus askeri, Çenenistan`da terk edilmiş bir piyanoyu çalarken,1994

Japonya`da meydana gelen tsunami ve ağlayan kadın, 2011

Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar (1963)

Cumhuriyetçi askerin ölümü karşılayışı bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.

Che Guavera`nın cesedi ile poz veren Bolivya Yetkilileri, 1967

1980 yılında, Ugandalı bir çocuk ile yardım görevlisi, 1980

11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden kendini atan bir çalışan

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