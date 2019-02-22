408 Kiloluk Gencin Korktuğu Başına Geldi! 30 Yaşını Göremeden Hayatını Kaybetti
1 saat önce
TNT kanalında yayınlanan '250 Kiloluk Hayatım' adlı programa konuk olan 408 kiloluk Sean Miliken, kiloları yüzünden 30 yaşını göremeyeceği için çok korktuğunu açıklamıştı, korktuğu başına geldi. Miliken, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.
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Ebeveynleri boşandıktan sonra kendisini yemek yemeye veren Milliken, kilolarıyla çocukluğundan beri mücadele ediyordu.
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Milliken'in babası Matt, yaptığı açıklamada, oğlunun enfeksiyon komplikasyonlarından muzdarip olduktan sonra öldüğünü açıkladı.
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Sean Milliken, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyordu. Ebeveynleri boşandıktan sonra ise iyice kontrolden çıktı ve kendisini iyi hissetmek için yemek yemeye sarıldı.
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Lise son sınıfta bacağı yaralanan Milliken yatmak zorunda kalınca 181 kiloya çıktı.
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Milliken, 408 kiloya ulaştığında zayıflama ameliyatı olmak istediğini aksi takdirde o kiloda kalmaya devam ederse 30 yaşını göremeyeceğini, bundan dolayı da korku duyduğunu söylemişti.
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Milliken, bir açıklamasında, "Her gün uyandığımda hayatımın ne hale geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyorum. Şimdi çok iriyim ve neredeyse hareket edemiyorum. Tek başıma yapabileceğim tek şey; yatağımın sonuna uzanabilmek, tuvalete gidebilmek ve annemin uyanık olup olmadığına bakmak" demişti.
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Sean Milliken, tüm bakımını gerçekleştiren annesini 2017 yılında böbrekle ilgili sorunlar nedeniyle kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:11
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