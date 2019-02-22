408 Kiloluk Gencin Korktuğu Başına Geldi! 30 Yaşını Göremeden Hayatını Kaybetti

1 Ebeveynleri boşandıktan sonra kendisini yemek yemeye veren Milliken, kilolarıyla çocukluğundan beri mücadele ediyordu.





2 Milliken'in babası Matt, yaptığı açıklamada, oğlunun enfeksiyon komplikasyonlarından muzdarip olduktan sonra öldüğünü açıkladı.





3 Sean Milliken, çocukluğundan beri kilosuyla mücadele ediyordu. Ebeveynleri boşandıktan sonra ise iyice kontrolden çıktı ve kendisini iyi hissetmek için yemek yemeye sarıldı.

4 Lise son sınıfta bacağı yaralanan Milliken yatmak zorunda kalınca 181 kiloya çıktı.

5 Milliken, 408 kiloya ulaştığında zayıflama ameliyatı olmak istediğini aksi takdirde o kiloda kalmaya devam ederse 30 yaşını göremeyeceğini, bundan dolayı da korku duyduğunu söylemişti.

6 Milliken, bir açıklamasında, "Her gün uyandığımda hayatımın ne hale geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyorum. Şimdi çok iriyim ve neredeyse hareket edemiyorum. Tek başıma yapabileceğim tek şey; yatağımın sonuna uzanabilmek, tuvalete gidebilmek ve annemin uyanık olup olmadığına bakmak" demişti.