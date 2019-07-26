43 yaşındaki öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisinden otel randevusu isterken yakalandı!

1 İngiltere Liverpool'da, 43 yaşındaki lise öğretmeni Lydia Beattie-Milligan, uygunsuz mesajlar attığı 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile otelde cinsel ilişkiye girmeyi planlarken yakalandı.

2 Bir çocuk annesi evli öğretmen, mahkemede duygusal problemler yaşadığı bir süreçten geçtiğini ve kendisi gibi psikolojik sorunu olan öğrencisine yardım ettiğini söyledi. Savcı, öğretmenin öğrencisi ile öpüştüğünü ve bunun devamını getirmek için otelde bir oda tutmayı planladığını, öğrenciye atılan mesajlar ile kanıtladı.

3 Öğretmenin cinsel içerikli mesajlar attığı 15 yaşındaki öğrenci, mesajları bir büyüğüne gösterince, mesajı gösterdiği kişi, öğretmeni polise ihbar etti. Olaydan sonra işinden olan öğretmenin siciline 'Cinsel Tacizci' ibaresi yazıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen, suçlu bulunması durumunda hapse girebilir.

4 İşte o mesajlardan birkaçı: Öğretmen: ''Doğru olmayan hislere sahibim belki ama bu elimde değil''

5 Öğretmen: ''Sen harikasın. Uyuyamıyorum ve yemek yiyemiyorum.''