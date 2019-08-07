45'lik model, gri bikinisiyle genç kızlara taş çıkarttı!

1 Kusursuz fiziği ve keskin yüz hatlarıyla bir döneme damga vuran 45 yaşındaki top model Kate Moss, Fransa'nın güneyinde bulunan Saint-Tropez'de yazın keyfini çıkarıyor.

2 Haftalığı 45 bin sterlin (300 bin TL) olan bir yatta arkadaşlarıyla tatil yapan Moss, gri bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.



3 Yaşına rağmen fiziğini koruduğu gözlenen güzel model, Lady Mary Charteris, Sadie Frost ve Darren Strowger ile lüks yatta oldukça eğlenceli bir gün geçirdi.

4 Kate Moss kimdir? 16 Ocak 1974'te İngiltere'de dünyaya geldi.

5 14 yaşındayken Bahamalarda yaptığı tatilin dönüşünde, Sarah Doukas tarafından keşfedildi.

6 90'lı yıllarda dönemin ünlü süpermodelleri Cindy Crawford, Lisa Snowdon, Claudia Schiffer ve Naomi Campbell'dan tarz ve görünüm olarak ayrıldığı için anti-supermodel olarak anıldı.



7 O dönemde uyuşturucu kullanmaya başlayan Moss, İspanya'da aldığı fazla miktarda kokain sonucu komaya girip bir süre tedavi görmüştü.

8 2005 yılında Daily Mirror gazetesi, modelin kokain alırken görüntülenen fotoğrafını yayınlayınca büyük bir skandal yaşandı. Moss'un anlaşmalı olarak çalıştığı birçok firma modelle olan bağlantısını kopardı.



9 Ardından yakın arkadaşlarından Stella McCartney'in tasarımlarını yaptığı H&M'le anlaşan Moss'a, Chanel ve Burberry gibi moda devlerinden teklif yağmaya başladı. Naomi Campbell, Helena Christensen, Catherine Deneuve ve eski erkek arkadaşı Johnny Depp Moss'u desteklediklerini açıkladılar ve bu zor dönemde modeli yalnız bırakmadılar.



10 Johnny Depp ile uzun süren bir ilişki yaşadıktan sonra, Jefferson Hack'ten 2002'de Lila Grace isminde bir kız çocuğu oldu.



11 Kate Moss halen kızı Lila Grace'le birlikte Londra'da yaşıyor.

12

13

14

15

16