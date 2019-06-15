46 yaşındaki güzel oyuncu çıplak paylaşımıyla yok artık dedirtti!

1
Bir döneme damga vuran 46 yaşındaki eski manken Heidi Klum, son paylaşımıyla yine olay oldu! Üstsüz halde dış fırçalarken çektiği videosunu, önce Instagram'ın hikaye kısmında, sonra sayfasında paylaşarak hayranlarını şaşırttı.
2
Her ne kadar podyumları bırakmış olsa da sunuculuğunu üstlendiği bir yarışma programı üzerinden podyuma yeni yüzler kazandıran Heidi Klum'un, neden böyle bir paylaşım yağtığına çoğu hayranı anlam bile veremedi.
3
46 yaşındaki eski mankenin bu paylaşımı bir saat içerisinde 520 bin kişi tarafından izlendi.