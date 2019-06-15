Son Dakika Haberleri: 46 yaşındaki güzel oyuncu çıplak paylaşımıyla yok artık dedirtti!
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46 yaşındaki güzel oyuncu çıplak paylaşımıyla yok artık dedirtti!

3 saat önce

Heidi Klum, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Rahat paylaşımlarıyla tanınan Klum, yine sosyal medyayı sallayacak bir video paylaşarak yok artık dedirtti.

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Bir döneme damga vuran 46 yaşındaki eski manken Heidi Klum, son paylaşımıyla yine olay oldu! Üstsüz halde dış fırçalarken çektiği videosunu, önce Instagram'ın hikaye kısmında, sonra sayfasında paylaşarak hayranlarını şaşırttı.
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Her ne kadar podyumları bırakmış olsa da sunuculuğunu üstlendiği bir yarışma programı üzerinden podyuma yeni yüzler kazandıran Heidi Klum'un, neden böyle bir paylaşım yağtığına çoğu hayranı anlam bile veremedi.
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46 yaşındaki eski mankenin bu paylaşımı bir saat içerisinde 520 bin kişi tarafından izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:15 
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