47 Yaşındaki Kadın, Erkek Arkadaşını Öldürüp Parçalara Ayırdı!

1 ABD'nin Florida eyaletindeki bir karavandan gelen ağır kokulardan rahatsız olan komşuları polisi aradı. Polisin olay yerine gelmesiyle bir kadının, erkek arkadaşını öldürdüğü ve vücudunu parçalara ayırdığı öğrenildi.

2 47 yaşındaki Penny Pospisil, 55 yaşındaki Anthony Mitchell'i ilk önce öldürdü. Daha sonra erkek arkadaşının vücudunu doğradı.

3 Yapılan incelemeler sonucunda adamın 47 yaşındaki kız arkadaşı Penny Pospisil isimli kadına ulaşan polisler cani kadını sorguya aldılar.

4 Sorgu sırasında cinayeti itiraf eden kadın, 55 yaşındaki Anthony Mitchell'in Ağustos ayından sonra Orlando'nun kuzeybatısındaki Panasoffkee Gölü'ndeki bir köyde yaşadığı sırada travma geçirdiğini, bu sebeple erkek arkadaşını öldüğünü ve daha sonra karavan römorkunda parçaladığını söyledi.

5 Ayrıca cani kadın cesedi parçaladıktan sonra 2 saatlik uzaklıktaki bir yere götürdüğünü söyledi.

6 Cani kadının cesedinin parçaladığı yerdeki kalıntılar kötü kokulara sebep olunca komşuların polise haber vermesi sonucu adamın öldürüldüğü anlaşıldı.

7 Polis şefi yaptığı açıklamada, Pospisil ve Mitchell'in bir ilişki içinde olduklarını ve 22 Ağustos'a kadar Panasoffkee Gölü Köyünde birlikte yaşadıklarını söyledi.