47 yaşındaki metres hayatı yaşayan kadının itirafları pes dedirtti!

1 Gweneth Lee, genellikle sevgili olmak için internetten tanıştığı milyoner ve evli erkekleri tercih ediyor.

2 Yıllar önce ise kendine söz vermiş: "Asla durumu olmayan erkeklerle sevgili olmayacağım.!" Asla durumu olmayan bir erkekle çıkmamasının nedeni ise hayatın tadının para ile çıktığını düşünmesi.

3 Gweneth, daha önce Instagram hesabında sadece ayaklarının fotoğraflarını paylaşarak para kazanıyormuş sonra milyoner erkeklerle birlikte olmanın daha karlı olduğunu fark etmiş. Lee, birlikte olduğu insanlar sayesinde çok lüks yerlerde tatiller yapıp, bir ömür çalışarak alınamayacak hediyeler alıyor.

4 Öncelikle ilk buluşmada her şeyi açık etmediğini belirtiyor, Lee'ye göre erkekler gizemi seviyor.

5 Ama en önemli şeyin kendisini dışarıdan nasıl tanıttığı olduğunu söylüyor, zengin erkeklerin ilgisini çekmek için profesyonel bir fotoğrafçı ile çalışıyor.

6 Daha sonra, eğer karşısındaki bir milyonerse, ki genelde öyle oluyormuş, onun ilgisini kendi üzerinde tutmaya çalışıyor.

7 Lee'ye göre bunun en kolay yönü de cinsel anlamda aktif ve özgür bir kadın olmak.

8 Gweneth, zengin erkeklerin en sevdiği şeyin övülmek olduğunu söylüyor, özellikle iş konusunda. Ee tabii bu da bir araştırma gerektiriyormuş.

9 Milyoner insanların interneti çok fazla kullandıklarını ve bu yüzden buluşmadan önce bir araştırma yapmanın çok kolay olduğunu söylüyor.

10 Gweneth bir erkeğin gelirinin internetten çok kolay anlaşıldığını, eğer zengin bir erkekse kendini belli ettiğini belirtiyor.

11 Görüştüğü erkeklerin bir çoğu yaş olarak olgun olduğu için evli olmalarının kendisi için bir sorun olmadığını söylüyor.

12 Hatta daha önce görüştüğü bir adamın eşinin bu durumu bildiğini de ekliyor, Lee'ye göre bu kadar zengin olan erkeklerin çoğunun eşi durumu biliyormuş.

13 Son olarak, milyoner erkeklerin aradığı şeylerden bir tanesinin de kadınların kültürel anlamda zengin olması oluyormuş.

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