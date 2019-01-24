Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki İki Çocuk, -45 Derece Soğukta Anaokulundan Kaçtı! Sebebi İnanılmaz

5 Yaşındaki İki Çocuk, -45 Derece Soğukta Anaokulundan Kaçtı! Sebebi İnanılmaz

1 saat önce

Yakutistan, -45 dereceyi gösterirken, 5 yaşındaki iki kardeş anaokulundan kaçmaya karar verdi. Dondurucu soğukta yollarını kaybeden iki ufaklık son anda bulundu.

1
Rusya Yakutistan'da, iki miniğin annelerine yapmak istedikleri sürpriz az kalsın ölümleri ile sonuçlanıyordu. Yılın en soğuk günlerinden birinde, dereceler -45'i gösterirken, eldivenleri olmadan kreşi terk eden çocukların kapıdan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2
Siberian Times gazetesi çocuklardan birinin Rusya'ya bağlı Saha Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta bir hastanede tedavi altına alındığını yazdı. Çocuklardan Lena'nın annesi Evdokia Kutukova "Üç parmağı soğuktan donmuş. Sürekli ağlıyor. Çocuklar hâlâ şokta" dedi.
3
Çocukların Namtsy köyündeki kreşten kaçtığı, Kutukova'nın kreşe gelip Lena'nın montunun askıda olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlara haber veren anne, kızının en yakın arkadaşının da okulda olmadığını fark etti. Ardından kızın ailesini aradı ve onların da kızlarından haberleri olmadığını öğrendi.
4
Kutukova ailesi, tam o sırada Lena'nın dedesinin kendilerini arayarak Lena'nın gözyaşları içinde ve donmak üzere bir halde eve geldiğini söylediğini anlattı.
5
Lena'nın babası, yoldan geçen bir yabancının kızına atkı verdiğini ve bunun ısınmasına yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: "Eldivenleri bile yoktu, ne kadar üşüdüğünü hayal bile edemiyorum!"
6
Köydeki evine dönerken çöken karanlıktan ötürü yolunu kaybeden diğer kız ise bir başka eve sığınmış halde bir saat sonra bulundu. Siberian Times'a konuşan Evdokia Kutukova "Tanrıya şükür başka bir eve girmek aklına gelmiş. Soğuk ısırığı olmamış, sadece çok üşümüş" dedi.
7
Hipotermi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan kız, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:25 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Diğer Galeriler

Cani Kadın İlişki Kölesi Yaptığı Adamı Döverek Öldürdü, Cinsel Organını Kesip Sobaya Attı Ayşen Gruda'nın Kardeşleri de Ünlü Çıktı! İşte Kardeş Olan Ünlüler Ayşen Gruda'yla, Müjdat Gezen'in Nişan Attığını Biliyor muydunuz? 'Domates Güzeli' Ayşen Gruda'nın Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:26:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki İki Çocuk, -45 Derece Soğukta Anaokulundan Kaçtı! Sebebi İnanılmaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]