50 yıldır sır gibi saklanıyordu! İşte Ay'a iniş sırasında Neil Armstrong'un yüzü

1 Görüntülerin büyük çoğunluğunda profesyonel bir fotoğrafçının izlerini göremiyorsunuz. Çünkü Ay yüzeyinde yürütülen görev sırasında, üç astronot dışında fotoğraf çekecek kimse yoktu.

2 Neil Armstrong'un, Ay'a ilk çıkışı esnasında çok az sayıda net çekim var, çünkü fotoğrafları çeken kendisiydi.

3 Neil Armstrong'un Ay'da yürürken ilk net görüntüsü amatör bir İngiliz fotoğrafçı tarafından ortaya çıkarıldı.

4 45 yaşındaki Andy Saunders, Nasa tarafından yayınlanan üç adet yüksek çözünürlüklü video görüntüsünde Neil Armstrong'un göründüğünü fark etti.

5 İşte Neil Armstrong'un Ay'da yürürken çekilen en net görüntüsü...