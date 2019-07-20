Son Dakika Haberleri: 50 yıldır sır gibi saklanıyordu! İşte Ay'a iniş sırasında Neil Armstrong'un yüzü
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50 yıldır sır gibi saklanıyordu! İşte Ay'a iniş sırasında Neil Armstrong'un yüzü

53 dakika önce

Ünlü Apollo 11 görevine ait Neil Armstrong'un Ay'a inişi sırasındaki yüzünün en net görüntüsü 50 yıl sonra ortaya çıktı.

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Görüntülerin büyük çoğunluğunda profesyonel bir fotoğrafçının izlerini göremiyorsunuz. Çünkü Ay yüzeyinde yürütülen görev sırasında, üç astronot dışında fotoğraf çekecek kimse yoktu.
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Neil Armstrong'un, Ay'a ilk çıkışı esnasında çok az sayıda net çekim var, çünkü fotoğrafları çeken kendisiydi.
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Neil Armstrong'un Ay'da yürürken ilk net görüntüsü amatör bir İngiliz fotoğrafçı tarafından ortaya çıkarıldı.
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45 yaşındaki Andy Saunders, Nasa tarafından yayınlanan üç adet yüksek çözünürlüklü video görüntüsünde Neil Armstrong'un göründüğünü fark etti.
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İşte Neil Armstrong'un Ay'da yürürken çekilen en net görüntüsü...
İşte Neil Armstrongun Ayda yürürken çekilen en net görüntüsü...
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:48 
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