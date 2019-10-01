500 yıllık keşif! Annesi öldü diye canlı canlı gömüldü

1 Grönland'de bir grup avcının 1972'de tesadüfen ortaya çıkardığı ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 500 yıllık mezar ilk kez görüntülendi.

2 Bulunan 8 kişinin milattan sonra 1475'te ölmüş olabileceği iddia ediliyor.

3 500 yıllık mumyalar, 1'er metre arayla 2 ayrı mezarda, üst üste konularak gömülmüş halde bulundu.

4 Çocukları yaşasa bile ölen anneyle gömülürdü! Mezarda iki de çocuk vardı. Çocukların anneleri öldüğü için canlı canlı gömüldüğü düşünülüyor. Çünkü Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömülürdü.

5 Tüm aile bir arada olsun diye! Inuitler'deki bu gelenek tüm aile bireylerinin dünya hayatından sonra da huzur içinde ve birlikte olduğundan emin olmak için yapılıyordu.