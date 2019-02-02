51 Yaşındaki Şarkıcı, Derin Yırtmacıyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
21 dakika önce
51 yaşındaki Toni Braxton, Florida konserinde tercih ettiği kasığına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara taş çıkarttı.
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Un-Break My Heart şarkısıyla tanınan Toni Braxton, Florida konserinde deyimi yerindeyse büyüledi.
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Toni Braxton, kasık üstüne kadar uzanan derin bacak dekolteli, tek omuzlu, asimetrik kesim gümüş rengi elbise seçimiyle iddiasını ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:18
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