Son Dakika Haberleri: 51 Yaşındaki Şarkıcı, Derin Yırtmacıyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı!

51 Yaşındaki Şarkıcı, Derin Yırtmacıyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı!

21 dakika önce

51 yaşındaki Toni Braxton, Florida konserinde tercih ettiği kasığına kadar uzanan derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara taş çıkarttı.

1
Un-Break My Heart şarkısıyla tanınan Toni Braxton, Florida konserinde deyimi yerindeyse büyüledi.
2
Toni Braxton, kasık üstüne kadar uzanan derin bacak dekolteli, tek omuzlu, asimetrik kesim gümüş rengi elbise seçimiyle iddiasını ortaya koydu.
3
4
5
6
7

»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:18 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Ocak Ayının Bitişini, Eğlencenin Dozunu Kaçırarak Kutlayan İngilizlerden İlginç Kareler Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor! Es Es'in Uras'ı Bakın Şimdi Ne Yapıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 51 Yaşındaki Şarkıcı, Derin Yırtmacıyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]