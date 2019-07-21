Bu caminin 557 yıldır çatısı yok! "Cuma namazlarında yağmur yağmıyor"

1 557 yıllık tarih Gümüşhane sınırında yer alan, deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası'nda, üstü açık, çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili 557 yıllık çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

2 Namazlarını üstü açık camide kılıyorlar Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon ve Gümüşhane'den Kadırga Yaylası'na göçen çok sayıda kişi, bu camide namaz kılıyor. Bu yıl da Gümüşhane'nin Özkürtün, Kürtün, Trabzon'un ise Maçka, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen geleneksel 'Kadırga Otçular Yayla Şenliği'ne gelen ziyaretçiler, vakit namazlarını üstü açık camide kılarak yüzyıllık geleneği sürdürüyor.



3 ''Namaz kılınırken yağmur yağmıyor'' Vatandaşlardan Özkan Pekin, üstü açık camide ibadet etme geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Burada namaz kılınırken Allah'ın yüce hikmeti yağmur yağmıyor. Biz de bu geleneği nesilden nesile yaşatmak için çocuğumla burada namazımızı kıldık. Dedelerimizin, atalarımızın tarihini mirasına sahip çıkmak son derece önemli" dedi.



4 ''Bura hep böyle kalabalıktı'' Yaylaya üstü açık camide namaz kılmak için geldiğini anlatan Ömer Dural da, "Namaz kılmak için geldik. Sabah hava güzeldi hava bozdu, ama namaz vakti bize tesiri olmadı. İbadetimizi icra ettik. Allah tüm İslam aleminin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Çocukluğum dönemlerinde 70'li yıllarda da bura böyle kalabalıktı. Biz de yine geldik, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Manevi hazzı bambaşka" diye konuştu.

5 Dünyanın her yerinden geliyorlar İzmir'den bölgeyi ziyarete gelen Ali Atalar ise, yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerinden üstü açık camiyi görmeye gelenlerin olduğunu ifade ederek, "Her yıl buraya gelerek yayla yapıyoruz. Bu camide muhakkak ibadet ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon fethi sırasında konaklayıp burada namaz kılmış. Çevresi taştı, duvar sonradan yapıldı. Bu tarihi korumak ve yaşatmak gerekir" diye konuştu.

6 ''Fatih Sultan Mehmet'in askerleriyle namaz kıldığı yer'' İnsanların üstü açık camide huşu içinde ibadet ettiklerini söyleyen Ömer Topkara da, "Burası Fatih Sultan Mehmet askerleriyle cuma namazı kıldığı yer. Namaz bitti, birazdan yağar, namaz sırasında ama etkilenmez insanlar. Burada huşu içinde ibadet ediliyor. Sırf burada namaz kılmak için yoğun ilgi var" dedi.

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