Son Dakika Haberleri: 58 Kişinin Öldüğü, 300 Kişinin Çamur Altında Kaybolduğu Kentten Korkunç Görüntüler

58 Kişinin Öldüğü, 300 Kişinin Çamur Altında Kaybolduğu Kentten Korkunç Görüntüler

2 saat önce

Cuma günü Brezilya Brumadinho'da baraj çökmesinin ardından 58 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi ise hala kayıp! Brumadinho kentinin çekilen uydu görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi.

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Brumadinho'da barajın çökmesiyle meydana gelen faciada çok köy ve kasabanın haritadan silindiği uydu görüntüleri, dehşeti gözler önüne serdi. İşte bazı köylerin 15 metrelik çamurun altında kaldığı kentte yaşananlardan bazı kareler...
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»      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:50 

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