58 Kişinin Öldüğü, 300 Kişinin Çamur Altında Kaybolduğu Kentten Korkunç Görüntüler
2 saat önce
Cuma günü Brezilya Brumadinho'da baraj çökmesinin ardından 58 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi ise hala kayıp! Brumadinho kentinin çekilen uydu görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi.
1
Brumadinho'da barajın çökmesiyle meydana gelen faciada çok köy ve kasabanın haritadan silindiği uydu görüntüleri, dehşeti gözler önüne serdi. İşte bazı köylerin 15 metrelik çamurun altında kaldığı kentte yaşananlardan bazı kareler...
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:50
Diğer Galeriler
Seyahat Ederken Genç Kadını Yakaladı ve Yüzünü Yemeye Başladı!
Terk Edilen Kalpleri Onararak Paraya Para Demiyorlar!
Obeziteden Yataktan Kalkamıyordu! 90 Kilo Verdi, Güzelliğiyle Fenomene Dönüştü
Ünlü Profesör Canan Karatay Asla Tüketilmemesi Gereken Besinleri Açıkladı!