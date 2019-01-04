6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polis, Mesleğe Geri Döndü!

1 POLİSLİĞE 6 AY MOLA VERİP, DÜNYAYI GEZDİ Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen haline gelen Adrienne Koleszar, bir süre işini bırakma kararı almıştı. Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" açıklamasıyla gazetelerde manşet olmuştu.

2 DÜNYANIN EN ATEŞLİ POLİSİ Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan genç kadın, 'dünyanın en ateşli polisi' olarak anılıyor.

3 648 BİN TAKİPÇİSİ VAR 34 yaşındaki Adrienne Koleszar'ın "adrienne_koleszar" adlı Instagram hesabının 648 bin takipçisi var.

4 ATEŞLİ POLİS ÜNİFORMASINI SEÇTİ Güzel fenomen dün yaptığı açıklamayla şaşırttı. Dünya turu, fenomenlik derken kimse işe geri döneceğini düşünmüyordu ama Koleszar, dün, üniformasıyla yeni bir fotoğraf paylaştı ve altına: "İşe geri dönüyorum, üniformamı yeniden giyiyorum." notunu düştü.

5 ÇOK AÇIK FOTOĞRAF YAYINLAMASI YASAK Kendisine Instagram'da çok ateşli fotoğraf yayınlaması konusunda kesinlikle emredildi. Bu yüzden geçmişe dönük çok açık fotoğraflarını sildi.

6 INSTAGRAM'A DEVAM EDECEĞİM Ateşli polis Adrienne: Sosyal medyada olmaya devam edeceğim. Elbette son altı gib değil ama yine buralarda olacağım.



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