Son Dakika Haberleri: 6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polis, Mesleğe Geri Döndü!

6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polis, Mesleğe Geri Döndü!

50 dakika önce

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde Dresden sokaklarının güvenliğini sağlayan 34 yaşındaki bir polis memuru olan Adrienne Koleszar, 6 aylık dünya turunun sonuna geldi ve mesleğe geri döndü.

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POLİSLİĞE 6 AY MOLA VERİP, DÜNYAYI GEZDİ
POLİSLİĞE 6 AY MOLA VERİP, DÜNYAYI GEZDİ
Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen haline gelen Adrienne Koleszar, bir süre işini bırakma kararı almıştı. Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" açıklamasıyla gazetelerde manşet olmuştu.
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DÜNYANIN EN ATEŞLİ POLİSİ
DÜNYANIN EN ATEŞLİ POLİSİ
Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan genç kadın, 'dünyanın en ateşli polisi' olarak anılıyor.
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648 BİN TAKİPÇİSİ VAR
648 BİN TAKİPÇİSİ VAR
34 yaşındaki Adrienne Koleszar'ın "adrienne_koleszar" adlı Instagram hesabının 648 bin takipçisi var.
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ATEŞLİ POLİS ÜNİFORMASINI SEÇTİ
ATEŞLİ POLİS ÜNİFORMASINI SEÇTİ
Güzel fenomen dün yaptığı açıklamayla şaşırttı. Dünya turu, fenomenlik derken kimse işe geri döneceğini düşünmüyordu ama Koleszar, dün, üniformasıyla yeni bir fotoğraf paylaştı ve altına: "İşe geri dönüyorum, üniformamı yeniden giyiyorum." notunu düştü.
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ÇOK AÇIK FOTOĞRAF YAYINLAMASI YASAK
ÇOK AÇIK FOTOĞRAF YAYINLAMASI YASAK
Kendisine Instagram'da çok ateşli fotoğraf yayınlaması konusunda kesinlikle emredildi. Bu yüzden geçmişe dönük çok açık fotoğraflarını sildi.
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INSTAGRAM'A DEVAM EDECEĞİM
INSTAGRAMA DEVAM EDECEĞİM
Ateşli polis Adrienne: Sosyal medyada olmaya devam edeceğim. Elbette son altı gib değil ama yine buralarda olacağım.
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»      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:54 

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