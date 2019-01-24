Son Dakika Haberleri: 6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polisten Hayranlarını Şaşırtan Karar

6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polisten Hayranlarını Şaşırtan Karar

1 saat önce

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde Dresden sokaklarının güvenliğini sağlayan 34 yaşındaki bir polis memuru olan Adrienne Koleszar, 6 aylık dünya turunun sonuna gelmiş ve mesleğe geri dönmüştü. Güzel polis yeni kararıyla hayranlarını şaşırttı.

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Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen haline gelen Adrienne Koleszar, bir süre işini bırakma kararı almıştı. Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" açıklamasıyla gazetelerde manşet olmuştu.
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Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan genç kadın, 'dünyanın en ateşli polisi' olarak anılıyor.
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34 yaşındaki Adrienne Koleszar'ın "adrienne_koleszar" adlı Instagram hesabının 695 bin takipçisi var.
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Güzel fenomen geçen günlerde yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Dünya turu, fenomenlik derken kimse işe geri döneceğini düşünmüyordu ama Koleszar, üniformasını seçti.
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Sevgilisiyle sorunları başladı!
Sevgilisiyle sorunları başladı!
Polisliğe geri döndükten sonra Koleszar iyiden iyiye fenomen haline geldi. Bu durum ilişkisini etkilemeye başladı. Erkek arkadaşı onu aldatınca radikal bir karar aldı.
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Ayrılık kararını bu fotoğrafla Instagram'da yayınladı
Ayrılık kararını bu fotoğrafla Instagramda yayınladı
Koleszar ve erkek arkadaşı ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafla kararını fanlarıyla paylaştı.
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10 senelik ilişkisini noktalayan güzel polis artık yalnız biri...
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»      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:26 

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YORUMLAR (8)
  • ASLI: 2. RESİMDEKİ KARIN KASLARI VE 3. RESİMDEKİ KOL KASLARINA HAYRAN KALDIM. BODY GOALS ÇALIŞIP YAPACAĞIM. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • SİNİRLİ: Sevgilisi aldatınca 10 yıllık ilişkisini bitirmiş.Ulan zaten adam senin pestilini çıkarmış ve gitmek istiyor. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • MustafaCI: Alman hatunları aynı bizim patates hatunlar gibidirler.Güzel hatunlar Ukrayna,Rusya ve Norveç’te. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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