6 Aylığına Dünya Turuna Çıkan Ateşli Polisten Hayranlarını Şaşırtan Karar

1 Almanya'nın Dresden kentinde polis memuru olarak çalışan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen haline gelen Adrienne Koleszar, bir süre işini bırakma kararı almıştı. Koleszar, "6 ay için işi bırakıp dünyayı gezeceğim. Yıllardır para biriktiriyorum" açıklamasıyla gazetelerde manşet olmuştu.

2 Paylaştığı pozlarla bir anda popüler olan genç kadın, 'dünyanın en ateşli polisi' olarak anılıyor.

3 34 yaşındaki Adrienne Koleszar'ın "adrienne_koleszar" adlı Instagram hesabının 695 bin takipçisi var.

4 Güzel fenomen geçen günlerde yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Dünya turu, fenomenlik derken kimse işe geri döneceğini düşünmüyordu ama Koleszar, üniformasını seçti.

5 Sevgilisiyle sorunları başladı! Polisliğe geri döndükten sonra Koleszar iyiden iyiye fenomen haline geldi. Bu durum ilişkisini etkilemeye başladı. Erkek arkadaşı onu aldatınca radikal bir karar aldı.

6 Ayrılık kararını bu fotoğrafla Instagram'da yayınladı Koleszar ve erkek arkadaşı ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafla kararını fanlarıyla paylaştı.

7 10 senelik ilişkisini noktalayan güzel polis artık yalnız biri...

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19