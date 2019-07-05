6 Devasa pitonun 3 yaşındaki kızın vücudunu sardığı video olay yarattı!

1 Endonezya'da yaşayan bir aile tarafından oluşturulan YouTube kanalında paylaşılan görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.

2 Endonezya'nın Tangerang şehrinde, 6 devasa pitonla yatağın üzerinde sarmaş dolaş uzanan 3 yaşındaki Dylan Maharani'nin YouTube'daki videosu sosyal medyada olay oldu.

3 İnternette defalarca paylaşılan bu görüntüler eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntülerde 3 yaşındaki küçük bir kızın cep telefonundan çizgi film izlerken devasa yılanların kızı sarmaya başladığı görülüyor.

4 Videoyu babası çekmiş Yayınlanan görüntülerde babasının söylediğine göre, Maharani 'Upib & Ipin' adlı çizgi filmi izliyor.

5 Babasının açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti! Zehirsiz olduğu belirtilen yılanlara ilişkin açıklama yapan kızın babası eleştirilere de yanıt verdi. Baba Syahrul "İnsanların bu konu hakkındaki hislerini anlayabiliyorum. Bazen ben deendişeleniyorum ancak kızımın hayvanlarla olan etkileşimini görünce tüm korkum geçiyor." dedi.

6 6 farklı tür yılan var! Olağanüstü görüntülerde, 6 farklı tür piton yılan küçük kızın üzerinde sürünüyor.

7 Endonezya'da yılan beslemek yasal değil! Yılanların arasında yeşil ağaç pitonu, ağlı piton ve burma pitonu var. Videodaki görüntüler bu denli rahat paylaşılmış olsa da Endonezya'da yılan beslemek yasal değil.

8 Youtube hesabında yayınlanan bu video küçük Maharani’nin hayvanlarla yakın temasını gösteren ilk görüntü değil. Paylaşılan başka bir videoda Maharani, bir timsahın dişlerini fırçalıyor.