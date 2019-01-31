6 Haftadır Devrediyor! İşte Süper Loto'da Son 12 Haftadır En Çok Çıkan 10 Rakam
1 saat önce
Süper Loto'da geçtiğimiz hafta da büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve yedinci kez 12.027.760,26 TL devir gerçekleşti. Bugün milyonlarca vatandaş heyecanla ve umutla bayilere koşarken, biz de Süper Loto'da son 12 haftada en çok çıkan 10 rakamı belirledik.
1
Son 12 haftadır en çok çıkan 10 rakam
Süper Loto Son 12 Hafta Sayılar Kaç Defa Geldi? Gelin birlikte bakalım...
2
39 rakamı son 12 haftada 5 kez çıktı
3
48 rakamı son 12 haftada 4 kez çıktı
4
38 rakamı son 12 haftada 4 kez çıktı
5
51 rakamı son 12 haftada 3 kez çıktı
6
47 rakamı son 12 haftada 3 kez çıktı
7
37 rakamı son 12 haftada 3 kez çıktı
8
27 rakamı son 12 haftada 3 kez çıktı
9
2 rakamı son 12 haftada 3 kez çıktı
10
53 rakamı son 12 haftadır 2 kez çıktı
11
50 rakamı son 12 haftadır 2 kez çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:39
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