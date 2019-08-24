6 yıldır komadaydı, mucize şekilde uyandı! Ağzından çıkan ilk cümle yüreklere dokundu

1 Çin'de yaşayan Li Zhihua, 2013 yılında ciddi beyin hasarına neden olan motosiklet kazası geçirdi. Bu kaza nedeniyle komaya girdi. Doktorlar, Li Zhihua'nın karısı Zhan Guihuan'a, kocasının uyanma ihtimalinin çok düşük olduğunu ve bunun kalıcı bir duruma dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

2 Zhan Guihuan, umudunu kaybetmedi ve kocasının yanından bir an olsun ayrılmadı. Zhihua'nın karısı, kazadan beri her gün yanındaydı. Ağustos 2013'ten bu yana eşi hastanede günde yaklaşık yirmi saatini kocasıyla geçirdi. Guihuan'ın, kocasıyla konuşma ve onunla şarkı söyleme alışkanlığı vardı. Ona bir bebek gibi baktı ve yemek yedirdi.

3 Li Zhihua geçtiğimiz yıl, karısının yanında olduğunu görünce uyandı ve ağzından çıkan ilk cümle "Seni seviyorum" idi. Doktorlar, Guihuan'ın sürekli varlığının ve kocasıyla konuşmasının sinir sistemini etkilediğini ve uyandırdığını açıkladı.

4 Li Zhihua, hareketliliğini yeniden kazanmak için günlük fizik tedavi alıyor.

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Zhan Guihuan hala yanında ve tüm tedavilerinde eşine yardımcı oluyor.