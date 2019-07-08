Son Dakika Haberleri: 61 yaşındaki kadın 'tuvalete gidiyorum' dedi, otel havuzunda cesedi bulundu!
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61 yaşındaki kadın 'tuvalete gidiyorum' dedi, otel havuzunda cesedi bulundu!

19 dakika önce

61 yaşındaki Norma Surtess, eşiyle çıktığı romantik tatilde tuvalete gitmek için barı terk ettikten birkaç dakika sonra otel havuzunda ölü bulundu.

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Her ikisi de 61 yaşında olan çift Paul ve Norma Surtees, felaket gerçekleştiğinde Afrika'daki Cape Verde Adası'nda dokuzuncu gününü geçiriyordu. 28 Haziran Cuma günü Paul, Norma ile birlikte Riu Palace Hotel'deki havuz barında, tatillerinde tanıştıkları arkadaşlarıyla içki içiyordu.
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Norma Surtees, kocasının yanından ayrılıp "Tuvalete gidiyorum" dedikten birkaç dakika sonra yüzme havuzunda ölü bulundu.
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Eşi Paul yıkıldı..
Eşi Paul yıkıldı..
20 yıllık eşini havuzun üstünde öylece durduğunu gören eşi Paul yıkıldı. Paul, yaptığı açıklamada "Norma tuvalete gitti, ama geri dönmedi. Bildiğim tek şey büyük bir kargaşa olduğu ve havuzda Norma'nın vücudu vardı. Onu havuzdan çıkardıklarında yüzünde küçük bir çürük olduğunu fark ettim." dedi.
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Okyanus kadar derin bir gülümsemesi vardı...
Okyanus kadar derin bir gülümsemesi vardı...
Paul, Norma'nın bakım sektöründe çalıştığını, dengesinde bir sorun geçmişi olduğunu ve bunun düşmesine neden olabileceğine inanıyor.
Paul son olarak: "Herkes tarafından sevilirdi ve okyanus kadar derin bir gülümsemesi vardı." diyerek herkesi duygulandırdı.
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Norma'nın Riu Palace Hotel'deki ölümünün nedenini belirleme soruşturması sürüyor...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:38 
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