67'lik Adam, 8 Eşcinseli Öldürüp Saksıya Gömdü! Kurbanlardan Biri Türk Çıktı

1 67 yaşındaki McArthur, geçen Ocak'ta tutuklanmış ve iki cinayetle suçlanmıştı. Polis daha sonra McArthur'u altı cinayetle daha suçladı. McArthur'un kurbanlarının çoğu Toronto'nun Gay Village yani Eşcinsel Köy semtiyle bağlantılı. McArthur'un kurbanlarının kalıntıları, yine Toronto'da Leaside semtindeki bir evde bulundu.

2 McArthur'a yöneltilen birinci derece cinayet suçlamasının her biri, otomatik ömür boyu hapisle cezalandırılıyor. Bu da 91 yaşına kadar şartlı tahliye talebinde bulunamayacağı anlamına geliyor.

3 Toronto bölge mahkemesinde ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan katil zanlısı, salı günü başlayan duruşmada suçlarını itiraf etti. Böylelikle en az bir yıl sürmesi beklenen davanın, 4 Subat'ta karara bağlanması bekleniyor. Mahkemede, zanlının özellikle "Gay Village" yakınlarında yaşayan eşcinsel bireyleri hedef aldığı belirtildi.

4 İlk önce, 2 kişiyi öldürmekle suçlanan McArthur, 18 Ocak'ta gözaltına alındı, ancak soruşturmanın devamında kayıp altı kişinin cinayetinden de sorumlu tutulmuştu.

5 Cesetleri çimlerin altı ve saksıya gömmüş! Kurbanların kalıntılarının çoğunun, McArthur'un bahçıvan olarak çalıştığı 53 Mallory Crescent adresindeki saksılara gömüldüğü belirtilirken, diğer kurbanların da yakındaki bir vadiye gömüldüğü kaydedildi. Polis, McArthur'un yatak odasında yaptıkları aramada içinde koli bantı, ameliyat eldiveni, ip, plastik kelepçe, esnek halat ve şırıngaların yer aldığı bir çanta bulunduğunu açıkladı.

6 Kurbanlarından biri Türk! McArthur'un kurbanlarından birinin 43 yaşındaki Türkiye vatandaşı Selim Esen olduğu ortaya çıkmıştı. Kanada'ya sonradan yerleşen Selim Esen, 15 Nisan 2017'den bu yana kayıp olarak aranıyordu. Esen'in erkek kardeşi Ferhat Çınar, Selim Esen için geçen Ekim'de yapılan cenaze töreninde kardeşinin bir eşcinsel olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığını anlatmıştı. Çınar İstanbul'da doğan ve Ankara'da büyüyen kardeşinin ailesine destek olmak için çalıştığı sırada üniversiteyi bitirdiğini anlatmıştı. Avusturalya'da birkaç yıl yaşayan Esen'in 2013'te erkek arkadaşıyla evlenmek için Kanada'ya taşındığı, ancak evliliğin ardından ilişkinin uzun sürmediği belirtilmişti.

7 Cinayetleri inkar etmeyen McArthur, intihar gözetimi altında tutuluyor ve hakim kararı için pazartesi günü tekrar mahkemeye çıkarılacak.

8 Bir de öldürüp, fotoğraf çektirmiş! Savcı Michael Cantlon, McArthur'un kurbanlarını "pozlara sokup" fotoğraflarını çektiğini ve kurbanlarına ait mücevher ve bir defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını söyledi. Tüm suçların "cinsel doğası" olduğunu belirten savcı, McArthur'un cinayetler sırasında kurbanlırını bağladığına dair kanıtlar da olduğunu anlattı.

9 Polis, McArthur'un yatak odasında yaptıkları aramada içinde koli bantı, ameliyat eldiveni, ip, plastik kelepçe, esnek halat ve şırıngaların yer aldığı bir çanta bulunduğunu açıkladı.

10 Polise göre kurbanların bazıları cinsel saldırı sırasında ya da "yasadışı şekilde alıkonuldukları" sırada öldürüldüklerini belirtti. Polis yetkilileri, tutuklamanın ardından serbest bahçıvanlık yapan McArthur ile bağlantılı çok sayıda mülkü aradı ve onlarca yıl öncesinden kalan faili meçhul cinayetleri yeniden ele aldı.

11 McArthur'un kimliği belirlenen ilk iki kurbanı her ikisi de 2017'de kaybolan 49 yaşındaki Andrew Kinsman ve 2013'te Kanada'ya yerleştiği belirtilen Türk kurban Selim Esen. Esen'in erkek kardeşi Ferhat Çınar, Selim Esen için geçen Ekim'de yapılan cenaze töreninde kardeşinin bir eşcinsel olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığını anlatmıştı.

12 Daha sonra polisin tespit ettiği diğer kurbanlar ise şöyle: 2010'da kaybolan 40yaşındaki Skandaraj Navaratnam, 2015'te kaybolan 50 yaşındaki Soroush Mahmudi, Nisan 2016'da öldürüldüğüne inanılan 47 yaşındaki Dean Lisowick

