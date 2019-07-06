Son Dakika Haberleri: 7,1 şiddetindeki depremin vurduğu California'dan korkunç görüntüler
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7,1 şiddetindeki depremin vurduğu California'dan korkunç görüntüler

28 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde 3 günde 2. kez meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremin ardından yangınlar çıktı, bazı yollar kapandı, havuzlar taştı, dükkanlar yerle bir oldu. İşte California'da yaşanan depremin şiddetini ortaya koyan o ürkütücü fotoğraflar...

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3 günde 2. deprem!
3 günde 2. deprem!
ABD Jeolojik Araştırmacılar Merkezi, merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Bunun California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklandı.
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Perşembe gününden beri 1400'den fazla artçı oldu
Perşembe gününden beri 1400den fazla artçı oldu
ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi.
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Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
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Deprem nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak henüz can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı hasar ortaya çıkmadığı bildirildi.
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Deprem sırasında Las Vegas’ta devam eden NBA maçı, dev ekranların sallanmaya başlamasının ardından 10 dakika ertelendi. San Diego’daki bir beyzbol maçıysa, sarsıntıya rağmen devam etti.
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İşte depremin vurduğu California'dan kareler...
İşte depremin vurduğu Californiadan kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:13 
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