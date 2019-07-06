7,1 şiddetindeki depremin vurduğu California'dan korkunç görüntüler

1 3 günde 2. deprem! ABD Jeolojik Araştırmacılar Merkezi, merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Bunun California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklandı.

2 Perşembe gününden beri 1400'den fazla artçı oldu ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

3 Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken, artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

4 Deprem nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktığı, bazı yolların kapandığı ancak henüz can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı hasar ortaya çıkmadığı bildirildi.

5 Deprem sırasında Las Vegas’ta devam eden NBA maçı, dev ekranların sallanmaya başlamasının ardından 10 dakika ertelendi. San Diego’daki bir beyzbol maçıysa, sarsıntıya rağmen devam etti.

6 İşte depremin vurduğu California'dan kareler...

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