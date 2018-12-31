7 Yıllık Evli Olduğu Kocasını Açık Artırma Sitesinde Satışa Çıkardı

1 7 YILDIR EVLİ OLDUĞU KOCASINI İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARDI Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve eBay'de 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, ilanda 7 yıldır evli olduğu kocasından bıktığını ve artık kendisini ona ait hissetmediğini belirtti.

2 'Kullanılmış eş' başlığıyla ilan açan Dorte L, açıklama kısmına ise "Noel'in ilk iki gününde, artık birbirimize ait olmadığımızı fark ettim. Kocamdan vazgeçmek istiyorum. Fiyat pazarlığa açık. Ama takas yok" yazdı.

3 İlanın Abendblatt gazetesine çıkana kadar kocasının olaydan haberi olmadığını belirten kadın, "İlan çok iyi karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değildi, eğlence içindi" dedi.

4 KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ KARISINI, ÖNCE EVDEN ATTI, SONRA İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARDI 44 yaşındaki Paul Osborn isimli adam kendisini aldattığını düşündüğü eşini önce evden attı sonra da ebay'de satılığa çıkardı. İlan'da "Aldatan, riyakar, şuh bir eş" diye tanıttığı karısını en yüksek parayı önerene satacağını belirten Osborn, 500.000 pounddan fazla teklifler aldı. Ancak gelen tepkiler üzerine ilan kaldırıldı.

5 İHANETİN DELİLLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI eBay'da birbirinden ilginç açık artırma ilanları çıkıyor. 'annastella007' kod adlı bir kadın, 22 yıllık kocasının kendisini aldattığının delilleri olduğunu iddia ettiği parçalanmış bir prezervatif paketiyle bir kadın iç çamaşırını satışa çıkarmıştı.

6 KIZ ARKADAŞINI SATIŞA ÇIKARDI İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan olayda Shaun Coles yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşını eBay üzerinden açık artırmada satışa çıkardı. Ancak Coles bunu şaka amaçlı yapmıştı. Fakat fiyat tekliflerinin ardı arkası kesilmeyince Coles da şaşkınlığını gizleyemedi. eBay'de sevgilisi Debbie Moran için 'artık yaşlandı, ev işlerini yapamayacak hale geldi' diyen Coles'un bu açık artırması kısa sürede ses getirdi. Açık artırmada fiyatı 1.181 dolara kadar çıkan teklifte Coles, sevgilisinin en kötü fotoğrafını eBay'e koymasına rağmen fiyat teklifleri artmaya devam edince televizyon kanalına çıkan Coles 'sevgilimi hiçbir şeye karşılık satmam' diyerek olayı noktaladı.