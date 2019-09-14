70 yaşındaki adam mandaldan öyle bir şey yaptı ki milyonlar şaştı kaldı!

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2 Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

3 Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırdı.

4 Bu şekilde...

5 Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

6 Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırdı.

7 Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...

8 Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deldi.

9 Daha sonra da küçük bir vida ile deliği kapattı.

10 Bu şekilde vidalama işleminden sonra mandalın iki ucu da birleşmiş oluyor.

11 İşlem sonrası görüntü böyle... Gelelim bir sonraki adıma!

12 Mandalın alt ve üst dudağına da iki ayrı vida koydu! ve vidalamayı iç kısımdan yaptı.

13 Şimdi de bize alarm sesi verecek minik bir aygıt buldu.

14 Bu cihazın kablolarını kesmesi gerekti.

15 Bunun için falçata işimizi görecek!

16 Kesme işlemi başladı.

17 Daha sonra lehim tüpüne kabloları bir bir batırdı.

18 Lehim makinesiyle bu kabloları mandalla birleştirdi.

19 Aynen bu şekilde...

20 Daha sonra mandalın bu yüzüne biraz tutkal döktü.

21 Ardından cihazı mandala öylece yapıştırdı.

22 Çalışmamızın son hali bu...

23 Sıra kabloları pillere bağlamaya geldi.

24 Tek tek bu kabloları pillere uygun şekilde lehimle bağlıyor.

25 Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacı olacak.

26 Bu büyüklükte bir kablo yeterli gelecek.

27 Kablonun ucunu yine falçatayla dış derisinden kurtarıyor.

28 Ardından lehim tüpüne kablonun soyulmuş yüzünü batırıyor.

29 Daha sonra lehim makinesiyle kablo üzerinde çalışmaya başlıyor.

30 Pillerle olan bağlantıyı kuruldu.

31 Bağlantıyı bu şekilde kurmuş oldu.

32 Çalışmanın son hali bu şekilde görünüyor.

33 Sarı kabloyu mandala eklediğimiz vidalara bağlıyor.

34 Bu şekilde kablo bağlantısı kuruyor.

35 Şimdi de minik bir karton parçasını aldı.

36 Kartonu bu şekilde katlayıp içine tutkal döküyor.

37 Daha sonra iç yüzü tutkala gelecek şekilde kartonu kapatıyor.

38 Ardından matkapla kartonu deliyor.

39 İçinden de ip geçiriyoruz.

40 İpin ucunu ateşle bir süre yaktıktan sonra...

41 Kartonda açtığı delikten geçiriyor.

42 Bir sonraki adımda ise tutkalı kablonun geçtiği bu bölgeye döküyor.

43 İpin kartonla olan bağlantısını da tamamladı.

44 Mandalla olan çalışmada son durum böyle...

45 Şimdi pillerin üzerine bu şekilde tutkal döküyor.

46 Mandalı kapıya yapıştırıyor..

47 İple bağlantısını kurduğu karton mandalın ağzının içinde beklerken, ipin diğer ucu kapının karşı koluna yapıştırıyor.

48 Ve kapının önündeki bağlantıyı kurdu!

49 Kapı isteği dışında açıldığı anda karton mandalın ağzından düşecek; iki vida birbirine yapışacak ve alarm çalmaya başlayacak.