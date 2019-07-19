71 yıl 1 yastıkta kocayıp 12 saat arayla öldüler!

1 71 yıldır aynı yastığa baş koyan ABD'nin Georgia Eyaleti sakinleri Herbert ve Frances DeLaigle, hayata gözlerini aynı gün yumdu.

2 Herbert, müstakbel eşine 1947'de bir kafede rastladı. Frances, bu kafede garson olarak çalışıyordu. Daha sonra Herbert sırf Frances'i görmek için kafeye geldiğini anlatıyordu.

3 Sözlerine göre, gözlerini genç kadından alamıyordu ve bir gün onu sinemaya davet etti.

4 Herbert ve Frances, bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Çift, törene 1 saat geç kaldığı için düğün neredeyse iptal oluyordu.

5 DeLaigle çifti, bir hastanede 12 saat farkla öldü. Geriye 6 çocuk, 16 torun ve 25 torun çocuğu bıraktılar.