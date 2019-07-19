Son Dakika Haberleri: 71 yıl 1 yastıkta kocayıp 12 saat arayla öldüler!
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71 yıl 1 yastıkta kocayıp 12 saat arayla öldüler!

1 saat önce

Günümüzdeki aşklara tokat gibi cevap veren, insanın içini sızlatan bir hikaye. ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan ve 71 yıldır evli olan Herbert-Frances çifti 12 saat arayla vefat etti.

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71 yıldır aynı yastığa baş koyan ABD'nin Georgia Eyaleti sakinleri Herbert ve Frances DeLaigle, hayata gözlerini aynı gün yumdu.
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Herbert, müstakbel eşine 1947'de bir kafede rastladı. Frances, bu kafede garson olarak çalışıyordu. Daha sonra Herbert sırf Frances'i görmek için kafeye geldiğini anlatıyordu.
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Sözlerine göre, gözlerini genç kadından alamıyordu ve bir gün onu sinemaya davet etti.
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Herbert ve Frances, bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Çift, törene 1 saat geç kaldığı için düğün neredeyse iptal oluyordu.
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DeLaigle çifti, bir hastanede 12 saat farkla öldü. Geriye 6 çocuk, 16 torun ve 25 torun çocuğu bıraktılar.
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Psikiyatrist Dr. Matthew Lorbor, yaşlı kadının kırık kalp sendromundan öldüğünü düşünüyor. Lorbor, "Kırık kalp sendromu aslında gerçek bir şey, birisi şok edici bir haber, korkunç bir haber aldığında oluyor" dedi.


Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:02 
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