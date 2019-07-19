71 yıl 1 yastıkta kocayıp 12 saat arayla öldüler!

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71 yıldır aynı yastığa baş koyan ABD'nin Georgia Eyaleti sakinleri Herbert ve Frances DeLaigle, hayata gözlerini aynı gün yumdu.
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Herbert, müstakbel eşine 1947'de bir kafede rastladı. Frances, bu kafede garson olarak çalışıyordu. Daha sonra Herbert sırf Frances'i görmek için kafeye geldiğini anlatıyordu.
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Sözlerine göre, gözlerini genç kadından alamıyordu ve bir gün onu sinemaya davet etti.
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Herbert ve Frances, bir yıl sonra evlenme kararı aldı. Çift, törene 1 saat geç kaldığı için düğün neredeyse iptal oluyordu.
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DeLaigle çifti, bir hastanede 12 saat farkla öldü. Geriye 6 çocuk, 16 torun ve 25 torun çocuğu bıraktılar.
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Psikiyatrist Dr. Matthew Lorbor, yaşlı kadının kırık kalp sendromundan öldüğünü düşünüyor. Lorbor, "Kırık kalp sendromu aslında gerçek bir şey, birisi şok edici bir haber, korkunç bir haber aldığında oluyor" dedi.