76. Altın Küre Ödülleri'nin Sahipleri

1 Yabancı Dilde En İyi Film- Roma Diğer Adaylar: Capernaum, Girl, Never Look Away, Shoplifters

2 Cecıl B. Demılle (Yaşam Boyu Başarı) Ödülü- Jeff Bridges

3 En İyi Animasyon- Spider-Man: Into the Spider-Verse Diğer Adaylar: Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet

4 Drama Dalında En İyi Dizi- The Americans Diğer Adaylar: Bodyguard, Homecoming, Killing Eve, Pose

5 Drama Dalında En İyi Erkek Dizi Oyuncusu- Richard Madden Diğer Adaylar: Jason Bateman- Ozark, Stephan James, Homecoming, Billy Porter- Pose, Matthew Rhys- The Americans

6 Komedi Dalında En İyi Erkek Dizi Oyuncusu- Michael Douglas (The Kominsky Method) Diğer Adaylar: Sacha Baron Cohen-Who Is America, Jim Carrey- Kidding, Donald Glover- Atlanta, Bill Hader-Barry

7 En İyi Film Müziği- Justin Hurwitz (First Man) Diğer Adaylar: Marco Beltrami- A Quiet Place, Alexandre Desplat- Isle of Dogs, Ludwig Göransson- Black Panther, Marc Shaiman- Mary Poppins Returns

8 En İyi Film Şarkısı- Shallow ( AStar İs Born) Diğer Adaylar: All the Stars-Black Panther, Girl in the Movies-Dumplin, Requiem for a Private War- A Private War, Revelation- Boy Erased

9 Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Regina King (If Beale Street Could Talk) Diğer Adaylar: Amy Adams- Vice, Claire Foy- First Man, Emma Stone- The Favourite, Rachel Weisz- The Favourite

10 Drama Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu- Sandra Oh (Killing Eve) Diğer Adaylar: Caitriona Balfe- Outlander, Elisabeth Moss- The Handmaid’s Tale, Julia Roberts- Homecoming, Keri Russell- The Americans

11 Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu- Mahershala Ali (Green Book) Diğer Adaylar: Timothée Chalamet- Beautiful Boy, Adam Driver- BlacKkKlansman, Richard E. Grant- Can You Ever Forgive Me?, Sam Rockwell- Vice

12 En İyi Senaryo- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (Green Book) Diğer Adaylar: Alfonso Cuarón- Roma, Deborah Davis and Tony McNamara- The Favourite, Barry Jenkins- If Beale Street Could Talk, Adam McKay- Vice

13 Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu- Patricia Arquette (Escape at Dannemora) Diğer Adaylar: Amy Adams- Sharp Objects, Connie Britto- Dirty John, Laura Dern- The Tale, Regina King- Seven Seconds

14 Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Ben Whishaw (A Very English Scandal) Diğer Adaylar: Alan Arkin- The Kominsky Method, Kieran Culkin- Succession, Edgar Ramírez- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Henry Winkler- Barry

15 Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Patricia Clarkson (Sharp Objects) Diğer Adaylar: Alex Borstein- The Marvelous Mrs. Maisel, Penélope Cruz- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Thandie Newton- Westworld, Yvonne Strahovski- The Handmaid’s Tale

16 Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Christian Bale (Vice) Diğer Adaylar: Lin Manuel Miranda- Mary Poppins Returns, Viggo Mortensen- Green Book, Robert Redford- The Old Man and The Gun, John C. Reilly- Stan and Ollie

17 Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) Diğer Adaylar: Antonio Banderas- Genius: Picasso, Daniel Brühl- The Alienist, Benedict Cumberbatch- Patrick Melrose, Hugh Grant- A Very English Scandal

18 Sinema Dalında En İyi Yönetmen- Alfonso Cuarón (Roma) Diğer Adaylar: Bradley Cooper- A Star Is Born, Peter Farrelly- Green Book, Spike Lee- BlacKkKlansman, Adam McKay- Vice

19 Komedi Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) Diğer Adaylar: Kristen Bell- The Good Place, Candice Bergen- Murphy Brown, Alison Brie- GLOW, Debra Messing- Will

20 En İyi Komedi Dizisi- The Marvelous Mrs. Maisel Diğer Adaylar: Barry, The Good Place, Kidding, The Kominsky Method



21 En İyi Mini Dizi Ya Da Tv Filmi The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Diğer Adaylar: The Alienist, Escape at Dannemora, Sharp Objects, A Very English Scandal

22 Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu- Olivia Colman (The Favourite) Diğer Adaylar: Emily Blunt- Mary Poppins Returns, Elsie Fisher-Eighth Grade, Charlize Theron- Tully, Constance Wu- Crazy Rich Asians

23 Komedi Ya Da Müzikal Dalında En İyi Film- Green Book Diğer Adaylar: Crazy Rich Asians, The Favourite, Mary Poppins Returns, Vice

24 Drama Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu- Glenn Close (The Wife) Diğer Adaylar: Lady Gaga- A Star Is Born, Nicole Kidman- Destroyer, Melissa McCarthy- Can You Ever Forgive Me?, Rosamund Pike- A Private War