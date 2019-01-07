76. Altın Küre Ödülleri'nin Sahipleri

1
Yabancı Dilde En İyi Film- Roma
Diğer Adaylar: Capernaum, Girl, Never Look Away, Shoplifters
2
Cecıl B. Demılle (Yaşam Boyu Başarı) Ödülü- Jeff Bridges
3
En İyi Animasyon- Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer Adaylar: Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet
4
Drama Dalında En İyi Dizi- The Americans
Diğer Adaylar: Bodyguard, Homecoming, Killing Eve, Pose
5
Drama Dalında En İyi Erkek Dizi Oyuncusu- Richard Madden
Diğer Adaylar: Jason Bateman- Ozark, Stephan James, Homecoming, Billy Porter- Pose, Matthew Rhys- The Americans
6
Komedi Dalında En İyi Erkek Dizi Oyuncusu- Michael Douglas (The Kominsky Method)
Diğer Adaylar: Sacha Baron Cohen-Who Is America, Jim Carrey- Kidding, Donald Glover- Atlanta, Bill Hader-Barry
7
En İyi Film Müziği- Justin Hurwitz (First Man)
Diğer Adaylar: Marco Beltrami- A Quiet Place, Alexandre Desplat- Isle of Dogs, Ludwig Göransson- Black Panther, Marc Shaiman- Mary Poppins Returns
8
En İyi Film Şarkısı- Shallow ( AStar İs Born)
Diğer Adaylar: All the Stars-Black Panther, Girl in the Movies-Dumplin, Requiem for a Private War- A Private War, Revelation- Boy Erased
9
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Regina King (If Beale Street Could Talk)
Diğer Adaylar: Amy Adams- Vice, Claire Foy- First Man, Emma Stone- The Favourite, Rachel Weisz- The Favourite
10
Drama Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu- Sandra Oh (Killing Eve)
Diğer Adaylar: Caitriona Balfe- Outlander, Elisabeth Moss- The Handmaid’s Tale, Julia Roberts- Homecoming, Keri Russell- The Americans
11
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu- Mahershala Ali (Green Book)
Diğer Adaylar: Timothée Chalamet- Beautiful Boy, Adam Driver- BlacKkKlansman, Richard E. Grant- Can You Ever Forgive Me?, Sam Rockwell- Vice
12
En İyi Senaryo- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (Green Book)
Diğer Adaylar: Alfonso Cuarón- Roma, Deborah Davis and Tony McNamara- The Favourite, Barry Jenkins- If Beale Street Could Talk, Adam McKay- Vice
13
Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu- Patricia Arquette (Escape at Dannemora)
Diğer Adaylar: Amy Adams- Sharp Objects, Connie Britto- Dirty John, Laura Dern- The Tale, Regina King- Seven Seconds
14
Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Ben Whishaw (A Very English Scandal)
Diğer Adaylar: Alan Arkin- The Kominsky Method, Kieran Culkin- Succession, Edgar Ramírez- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Henry Winkler- Barry
15
Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu- Patricia Clarkson (Sharp Objects)
Diğer Adaylar: Alex Borstein- The Marvelous Mrs. Maisel, Penélope Cruz- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Thandie Newton- Westworld, Yvonne Strahovski- The Handmaid’s Tale
16
Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Christian Bale (Vice)
Diğer Adaylar: Lin Manuel Miranda- Mary Poppins Returns, Viggo Mortensen- Green Book, Robert Redford- The Old Man and The Gun, John C. Reilly- Stan and Ollie
17
Mini Dizi Ya Da Tv Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu- Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
Diğer Adaylar: Antonio Banderas- Genius: Picasso, Daniel Brühl- The Alienist, Benedict Cumberbatch- Patrick Melrose, Hugh Grant- A Very English Scandal
18
Sinema Dalında En İyi Yönetmen- Alfonso Cuarón (Roma)
Diğer Adaylar: Bradley Cooper- A Star Is Born, Peter Farrelly- Green Book, Spike Lee- BlacKkKlansman, Adam McKay- Vice
19
Komedi Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)
Diğer Adaylar: Kristen Bell- The Good Place, Candice Bergen- Murphy Brown, Alison Brie- GLOW, Debra Messing- Will
20
En İyi Komedi Dizisi- The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer Adaylar: Barry, The Good Place, Kidding, The Kominsky Method
21
En İyi Mini Dizi Ya Da Tv Filmi
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Diğer Adaylar: The Alienist, Escape at Dannemora, Sharp Objects, A Very English Scandal
22
Müzikal Ya Da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu- Olivia Colman (The Favourite)
Diğer Adaylar: Emily Blunt- Mary Poppins Returns, Elsie Fisher-Eighth Grade, Charlize Theron- Tully, Constance Wu- Crazy Rich Asians
23
Komedi Ya Da Müzikal Dalında En İyi Film- Green Book
Diğer Adaylar: Crazy Rich Asians, The Favourite, Mary Poppins Returns, Vice
24
Drama Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu- Glenn Close (The Wife)
Diğer Adaylar: Lady Gaga- A Star Is Born, Nicole Kidman- Destroyer, Melissa McCarthy- Can You Ever Forgive Me?, Rosamund Pike- A Private War
25
Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu- Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer Adaylar: Bradley Cooper- A Star Is Born, Willem Defoe- At Eternity’s Gate, Lucas Hedges- Boy Erased, John David Washington- BlacKkKlansman